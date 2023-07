【娛樂新聞】岑麗香望進一步增進親子關係 岑珈其谷兒子做運動高過自己

影視紅星岑麗香及人氣演員岑珈其,今天出席由保險公司舉辦的大型宣傳活動,為全新品牌理念進行啟動禮。兩位星級父母獲邀擔任為「四大生活範疇大使」,並將參與其後的多元親子工作坊。 活動上,前國際花式滑冰選手馬曉晴(Maisy Ma)帶領兩位小朋友在多元智能環保溜冰場上作開幕表演,盡顯「滑冰女神」風範,同時象徵大人與小朋友一起擁抱生活每一刻。至於兩位生活範疇大使岑麗香與岑珈其近年多了一重父母身份,為配合大會主題,二人即席分享與孩子的相處之道,更宣佈將會參與親子工作坊,與一眾會員互動交流。 已是兩子之母的岑麗香表示希望透過品牌的四大生活範疇,進一步增進與孩子之間的親密關係:「很高興能獲邀出席富通保險聯動 New World CLUB 的宣傳活動。自從成為媽媽後,我不斷學習新事物,希望成為他們的人生導師。在富通保險的四大生活範疇中,我對EDUtainment(童學童玩)及FAMmunity(爸媽Teen地)最感興趣,既能吸引小朋友寓學習於娛樂,又可以增進親子間的互動和感情,一舉兩得!」

香香坦言與老公皆是大忙人,但總不會錯過親子的機會:「我哋邊個得閒就會邊個湊(小朋友),很珍惜每次四口共處的family time,因為跟小朋友的感情要從小培養,不想錯失太多。我們現正為小朋友暑期活動操心,但今日得知富通保險有這麼多元的親子工作坊,簡直是一大喜訊。」 而近期頻頻在綜藝節目亮相的岑珈其,鏡頭前鬼馬好動,鏡頭後卻是愛妻慈父,把家人的身心健康放在首位:「就算工作再忙,我都十分珍惜與家人相處的時間。富通保險的四大生活範疇中,PowerUp(身心動力)可以讓我於工餘時間,與家人一起做運動提升身心靈健康,增進家庭和諧。另外,我期待 GROWealth(金融財進)方案,可以讓我及早掌握理財先機,為小朋友的未來規劃做好準備,實在非常重要。」

珈其笑言平時最愛帶兒子到球場「父子兵」踢波跑步,但原來另有目的,他說:「現在要開始培育兒子對體育的興趣,因為我想他多做運動,終極目的是要高過我!」珈其更即場邀請馬曉晴做兒子的滑冰教練,場面搞笑。

