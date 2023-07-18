【娛樂新聞】岑麗香望進一步增進親子關係 岑珈其谷兒子做運動高過自己

影視紅星岑麗香及人氣演員岑珈其，今天出席由保險公司舉辦的大型宣傳活動，為全新品牌理念進行啟動禮。兩位星級父母獲邀擔任為「四大生活範疇大使」，並將參與其後的多元親子工作坊。

活動上，前國際花式滑冰選手馬曉晴（Maisy Ma）帶領兩位小朋友在多元智能環保溜冰場上作開幕表演，盡顯「滑冰女神」風範，同時象徵大人與小朋友一起擁抱生活每一刻。至於兩位生活範疇大使岑麗香與岑珈其近年多了一重父母身份，為配合大會主題，二人即席分享與孩子的相處之道，更宣佈將會參與親子工作坊，與一眾會員互動交流。

已是兩子之母的岑麗香表示希望透過品牌的四大生活範疇，進一步增進與孩子之間的親密關係：「很高興能獲邀出席富通保險聯動 New World CLUB 的宣傳活動。自從成為媽媽後，我不斷學習新事物，希望成為他們的人生導師。在富通保險的四大生活範疇中，我對EDUtainment（童學童玩）及FAMmunity（爸媽Teen地）最感興趣，既能吸引小朋友寓學習於娛樂，又可以增進親子間的互動和感情，一舉兩得！」

香香坦言與老公皆是大忙人，但總不會錯過親子的機會：「我哋邊個得閒就會邊個湊（小朋友），很珍惜每次四口共處的family time，因為跟小朋友的感情要從小培養，不想錯失太多。我們現正為小朋友暑期活動操心，但今日得知富通保險有這麼多元的親子工作坊，簡直是一大喜訊。」

而近期頻頻在綜藝節目亮相的岑珈其，鏡頭前鬼馬好動，鏡頭後卻是愛妻慈父，把家人的身心健康放在首位：「就算工作再忙，我都十分珍惜與家人相處的時間。富通保險的四大生活範疇中，PowerUp（身心動力）可以讓我於工餘時間，與家人一起做運動提升身心靈健康，增進家庭和諧。另外，我期待 GROWealth（金融財進）方案，可以讓我及早掌握理財先機，為小朋友的未來規劃做好準備，實在非常重要。」

珈其笑言平時最愛帶兒子到球場「父子兵」踢波跑步，但原來另有目的，他說：「現在要開始培育兒子對體育的興趣，因為我想他多做運動，終極目的是要高過我！」珈其更即場邀請馬曉晴做兒子的滑冰教練，場面搞笑。