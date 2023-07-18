【娛樂新聞】李龍基與葉振棠月底舉行演唱會 區瑞強及米雪現身為Joe Junior賀壽

李龍基、葉振棠將於7月28、29日一連兩晚於香港舉行《雙生双識演唱會2023》，胡楓及Joe Junior 將擔任嘉賓。四位「小生」一同現身演唱會綵排，圈中好友區瑞強及米雪驚喜現身支持。

是次演唱會主打香港人集體回憶，四人笑言：「我哋四個加埋321歲，可以組一隊 “321男團”！」四人更即席合唱經典金曲《月亮代表我的心》。而李龍基更收到妻子親手畫的畫像，畫的是李龍基和葉振棠，栩栩如生，十分驚喜。

此外，適逢Joe Junior 將踏入77歲生日（7月22日），大家一同為他送上生日驚喜，於綵排期間送上生日蛋糕，在樂隊伴奏下一同唱出生日歌，一同為他送上生日祝福。Joe Junior 表示：「完全無諗到今日會收到咁多位老友既生日驚喜，真係幾感動，我最大嘅生日願望當然係大家都健康長壽！」

四位小生相當有愛心，籌備演唱會時已預留門票免費招待香港弱勢社群，更獲好友區瑞強（Albert ）力撐。「當初我哋決定預留門票畀弱勢社群免費觀賞，老友Albert幫我哋搵咗幾個香港知名慈善團體，包括香港失明人協進會、路得會石硤尾失明者中心、新生精神康復會、香港單親協會及音樂農莊，供有需要人士免費觀賞。希望可以藉我哋嘅力量，回饋社會！」

演唱會綵排原定於7月17日，米雪驚喜現身支持，更送上梨子，寓意「有名又有利」。而Albert 對老友們今次演唱會表示期待：「四位老友開騷，仲咁有善心，我當然力撐！修哥早前到我電台節目做嘉賓時答應咗會為大家encore，仲話清唱都唔介意添！」胡楓則回應Albert：「我encore當然無問題，不過你都要上台同我合唱下先得，我當你應承架喇！」