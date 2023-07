【娛樂新聞】呂爵安再次推出自家E式情歌 為拍〈E先生愛人執照〉MV 學劍道

繼〈E先生連環不幸事件〉後,呂爵安再次推出自家E式情歌〈E先生愛人執照〉,MV更如連續劇般,上演另一集E先生愛情故事,而身為主角的Edan在MV中更大玩劍道,型格亮相。 Edan已很久沒有推出抒情曲風E式情歌,這次〈E先生愛人執照〉由Edward Chan監製、徐浩及Edan作曲、黃偉文填詞,再度用上「E先生」作為歌名,原來是Wyman的主意,Edan道:「Wyman有提議不如每年出一首〈E先生XXX〉嘅歌,將佢成為一個系列,呢個Idea都幾特別,未知可唔可以Keep到,但會係一個幾有趣嘅嘗試。」DSE放榜將至,這亦啟發了今次的歌名及內容,Edan續道:「揸車要考牌,又有人話擔遮要考牌,做人父母都要考牌,其實愛情都好似要考牌,因為每段愛情喺溝通、相處、磨合都好唔同,往往喺經歷裡面學到一啲嘢,累積經驗,會令自己成為更加好嘅愛人。呢個構思幾得意,拍拖係咪都要學好先,考咗個牌先去愛人呢?因為呢個聯想,衍生咗今次嘅主題。」 因為E先生的再次出現,Edan與製作團隊便想到將MV製作成一套連續劇,Edan說:「上次〈E先生連環不幸事件〉係中學同出嚟社會做嘢嘅階段,今次再睇〈E先生愛人執照〉,就係佢大學發生嘅故事,睇完兩個MV,就可以更加了解E先生嘅世界係點樣,佢係點樣成長。」今次E先生在大學參加劍道學會而認識了一名女生,因為練習產生了感情,而汲取了之前的教訓,這次他決定要主動追求女方,至於劇情會如何發展,就要欣賞MV了! 今次MV裡面Edan經歷了很多的第一次,包括第一次在人造雨場景中拍攝,他說:「終於見識到係點樣拍法,都幾得意,今日拍攝好熱,所以冇話唔舒服或者好凍,除咗對鞋Keep住濕晒有啲唔舒服,另外就係太大雨雙眼擘唔開,有啲樣衰髮型都冇埋,但有啲情節係落住雨先會更加有Feel同唯美。」除此之外,Edan亦找來Fans參與演出,他感激道:「因為MV中要有一班大學生,所以搵咗Fans Club幫我安排,好多謝咁多Fans幫手,嗰日見到大家都好開心,因為平時好少機會可以咁樣見面,甚或合作,希望大家玩得開心。」 MV中Edan亦有換上劍道服飾帥氣登場,他自己都十分喜歡這個裝扮及當中的精神,說:「原來劍道嘅理念同我想像嘅好唔同,有好強大精神同態度。今次為咗MV學劍道,都算上手得快,只係練咗一日就掌握到基本動作,作為MIRROR成員,跳咗幾年舞身體都進步咗,但要做到電光火石間嘅交手就做唔到,交俾替身去做。套衫都好有型、好威武,我都幾襯著呢套衫,之後如果要拍日本劍道題材嘅戲都可以搵我拍!」

