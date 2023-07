【娛樂新聞】釗峰應紅十字會邀請為考生打氣 籲考生聆聽自己心聲 珍惜同學緣份

梁釗峰日前出席「香港紅十字會」舉辦「錸-DSE圍爐音樂會」,與二人女子組合「雷同二友」為即將迎接DSE放榜的考生表演,分享面對壓力時情緒管理秘技。他們為配合活動主題,分別在「Re」字後面寫上「imagine」和「spect」鼓勵考生,希望他們多想像、多欣賞和接納自己。釗峰演唱《至少還有你取暖》、《28天》和《問題青年》,觀眾揮動手機燈應援,他就跳落台到觀眾席唱歌和握手,與觀眾打成一片。 為拉近與觀眾距離,釗峰主動走到台下,對觀眾說:「你哋依家咩心情?好忐忑?好緊張?我都好緊張,緊張你哋嘅緊張。我今日諗住唔講咁多嘢,擺啲想講嘅嘢喺作品度!(全場起哄)係咪好型呢?真心,每首歌嘅內容和意義都好深遠架,你哋要嗒真啲,唔只要聽幾分鐘,要聽好多次!」又說:「放榜後,身邊好多人會畀意見,老師、朋友、家人、死黨等等,聽邊個好呢?又或者有人會質疑你嘅想法。我想透過歌詞勸勉大家,確立自己相信嘅事情,別人意見要聽,但要深思熟慮,揀啲自己啱用嘅意見,最重要聆聽自己嘅心聲。」 音樂會後,釗峰接受訪問,他說:「剛才見到呢班DSE考生,我有千言萬語,但佢哋一定聽到好多意見,我都替佢哋緊張,呢個時候唔使講啲乜,『陪伴』最重要。只要事先好好計劃,乜嘢結果都有明確方向,放榜就好定檔。我當年諗定最好、最壞同埋中間幾個打算,不過到放榜一刻依家會好緊張。其實攞完成續單啲同學就各散東西,甚至無再見面,我反而想提大家好好珍惜放榜前與同學嘅見面嘅時光,珍惜呢個緣份。」釗峰最難忘是訓導主任,他說:「當年我嘅訓導主任好惡,但到放榜嗰日,佢好溫柔咁安慰我,輕輕拍我雙肩打打氣,好窩心好sweet,非常難忘!」他又建議沖熱水涼和熱飲舒壓,而放榜前一刻就用力揸緊拳頭再放鬆,急救緊張情緒。

