【娛樂新聞】全民造星5決賽十強變九強 香胤宅Lyman最終勇奪冠軍寶座

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星V總決賽》於昨晚(16日)假九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行,由強尼擔任主持。總決賽共進行兩輪比賽項目,一項為自選表演,一項為合作表演,邀得歷屆造星參賽者與決賽參賽者進行合作表演。決賽參賽者各具潛能,施展渾身解數爭奪冠軍寶座。決賽參賽者包括:1號 王鋒、3號 詹仕偉(Snoopy)、6號 黃泓祖(Taco)、9號 香胤宅(Lyman Heung)、32號 陳鎮亨(亨仔)、35號 田曜誠(Tsoul)、46號 王希晉(希晉)、52號 盧信宥(Ash)及99號 黃家灝(KC)。 《全民造星V總決賽》賽果由全民投票及星級專業評判團各佔一半比分決定,務求選出最受大眾喜愛又受業界肯定的冠亞季軍。評判團陣容鼎盛,當中包括謝安琪、伍詠薇、鄭保瑞、陳浩然、黃慧君。四位導師陳健安、陳蕾、馮允謙、韋羅莎亦有現身撐場,為自己的學員加油打氣。 大會邀請到《全民造星I》冠軍的姜濤擔任表演嘉賓,為觀眾帶來勁歌熱舞助興。《全民造星V》九十四強參賽者亦在宣布賽果前再次齊集於造星舞台上一同表演節目主題曲《前傳》。 總決賽經過兩輪比試,整合評判團評分及全民投票的成績後,由香胤宅(Lyman Heung)勇奪冠軍, 黃家灝(KC)及陳鎮亨(亨仔)分別獲得亞軍及季軍。

