【娛樂新聞】陳健安與過百名粉絲慶祝生日 圈中好友更為安仔搞神秘生日會

「唱作歌手」陳健安(On仔)非常疼錫他的一班「族人」(On仔的歌迷暱稱),日前(15/7)更預留生日正日與他們開Party慶祝,同日亦是On仔官方歌迷會「本原族」的成立日,雙喜臨門。為隆重其事,他特別送出三份非常珍貴的私伙禮物送給「族人」抽獎,全場興奮尖叫。On仔坦言最大心願是舉行個人演唱會,他說:「希望真係開一個『創作者的派對』,讓大家可以感受我嘅音樂,搞一個party畀大家參與。」翌日在《全民造星V》總決賽後台,「Fung莎星辰」的導師馮允謙(Jay Fung)、韋羅莎(Rosa)和梁釗峰、師弟ANSONBEAN及Scott(蔡浩然)為On仔舉行神秘生日會,他非常驚喜。 來自C AllStar的On仔單飛後繼續唱作,不但得到唱作人獎項,其MV亦在外國獲獎,成績有目共睹。為答謝「族人」支持,生日正日特別預留給他們舉行生日會,同日定為歌迷會「本原族」成立日,逾百「族人」見證盛事。On仔揮動印有歌迷會Logo的旗幟出場,氣勢十足。活動上,他與「族人」零距離玩遊戲,而「族人」逐一講解入坑原因,現場頓時變成表白大會。On仔笑言初時有點尷尬,但慢慢開始受得住,他說:「有啲人喜歡我嘅奇怪、喜歡我好有內涵、有時又好廢、喜歡我嘅身軀,好尷尬添…喜歡我嘅外表、聲音、高度。」有些「族人」更由十多年前C AllStar出道時開始入坑,令On仔非常感動:「可能係十幾年嚟第一次見面,親眼見到佢哋嗰個Energy係好唔同,當面讚美你係好直接,雖然有啲尷尬,但係我喜歡。」又謂有「族人」因為他而相識、拍拖,甚至結婚生孩子,非常感動。 生日會上,On仔與「族人」互送驚喜,首先生日蛋糕登場,大合唱生日歌後全場連叫三聲「福U」祝福他,氹得他笑逐顏開。然後送他一個蛋卷盒,內有所有「族人」寫下打氣字句,On仔坦言會回家好好閱讀。第三波驚喜是邀請了C AllStar的釗峰、Jase(何建曦),填詞人Oscar、「蕾安多芬」成員Kingston、Stick、Tsoul、Kim、亨仔等人拍片為壽星仔賀壽。而On仔亦出動三份私人珍藏作回禮,第一份是「903 AllStar 籃球賽」的簽名球衣,作為足球員的他,這是他首次參加的正式籃球比賽,別具意義。第二及第三份禮物都是簽名碟,分別是On仔首張及第二張個人專輯《本原》和印有代表他生日數字「715」特別版的《未知之知》。他得知很多歌迷買不到,而且市面上已經絕版,於是趁生日兼「本原族」成立日送出私伙珍藏答謝「族人」,抽到的幸運兒都份外開心。On仔生日願望:「希望所有人都能自在快樂,面對任何難關,都可以繼續繼續好好生活落去。」而生日當晚,他與媽媽簡單吃飯慶祝。

