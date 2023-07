星期五21號,RubberBand將會去到LA同大家見面!今次係RubberBand成軍以嚟第一次搞世界巡迴音樂會,而美國就只有LA一場,大家一定要把握機會!唔知你哋最想聽邊首呢?

今集嘅KTSF音樂速遞好高興可以邀請到RubberBand同我哋做訪問,一齊嚟聽聽佢哋有啲咩想講。

《RubberBand Ciao World Tour 2023 – 美國洛杉磯站》

日期:7月21日

時間:晚上8時

地點:Alex Theatre, Glendale, Los Angeles

門票現正公開發售

網址:http://rubberband.eventbrite.com

