【娛樂新聞】菊梓喬完成拍攝《逆天奇案2》 鍾雨璇向愛貓「白雪雪」學做模特兒

菊梓喬、方健儀及鍾雨璇7月14日現身銅鑼灣V-Point出席香港美容及保健品品牌的新品發佈會。菊梓喬為品牌擔任全線代言人,更為現場觀眾唱出歌曲《只想與你再一起》。她表示近日忙於工作,7月22日將於中山舉行音樂會,還會拍攝一個中國音樂綜藝節目,中國巡演還有好幾場需要在今年完成,好開心可以到處去開音樂會見粉絲。她亦透露最近完成無綫新劇《逆天奇案2》戲份,也希望能參與電影演出:「如果有機會,我想演一些與現實生活的我不一樣的角色,最想合作的明星當然係我偶像劉德華和鄭伊健啦!」 一向Fit爆的菊梓喬被問及保養心得,她笑言:「好多人都讚我:哇Hana,妳真係好瘦呀!但其實我背後付出好多努力,例如Keep住去健身室操肌,唔好睇我咁瘦,平時也要做力量訓練保持肌肉線條,也會服用一些消腩保健產品。皮膚保養方面,我每日花很多時間做清潔和保濕,最重要係有恆心。」 而同樣形象健康的方健儀早前因為水上活動而受傷,她表示:「傷口剛剛拆了線,幸好對工作的影響不大。媽媽提醒我要戒口。而由於我有鼻敏感的關係,也常不自覺皺鼻子,但醫生反而是提醒我要戒掉某些小動作,例如扮「豬嘴」,在等待傷口癒合期間都要盡量戒掉。」她更表示,除了運動外,平日還會服用一些補腦產品,尤其是這段時間接了一些拍攝工作牽涉法律條文的內容,很考記性!而司儀工作方面,也很依賴記憶力才能記稿。 一向出名熱愛小動物的鍾雨璇為活動旗下寵物用品品牌擔任代言人,提及她的愛貓「白雪雪」很黏人,她表示自己平日在家做運動時,喜歡在旁轉來轉去,打擾她做運動。而牠在拍攝方面也很有天份,如之前也有一個寵物保健品系列代言和她一起拍攝,她勇於面對鏡頭,更像模特兒一樣會交足功課:「曾經有攝影師說白雪雪的眼神和動作比我更「Chok」,真係要跟佢學嘢!」而談及日常保養,她表示平時寵物就像人一樣,平時有給保養品愛貓服用, 例如膠原蛋白粉和爆毛粉更靚更光滑,也會給白雪雪服用一些保養品,令愛貓身體更強壯健康,希望她能夠走更遠的路。

