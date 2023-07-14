【娛樂新聞】菊梓喬完成拍攝《逆天奇案2》 鍾雨璇向愛貓「白雪雪」學做模特兒

菊梓喬、方健儀及鍾雨璇7月14日現身銅鑼灣V-Point出席香港美容及保健品品牌的新品發佈會。菊梓喬為品牌擔任全線代言人，更為現場觀眾唱出歌曲《只想與你再一起》。她表示近日忙於工作，7月22日將於中山舉行音樂會，還會拍攝一個中國音樂綜藝節目，中國巡演還有好幾場需要在今年完成，好開心可以到處去開音樂會見粉絲。她亦透露最近完成無綫新劇《逆天奇案2》戲份，也希望能參與電影演出：「如果有機會，我想演一些與現實生活的我不一樣的角色，最想合作的明星當然係我偶像劉德華和鄭伊健啦！」

一向Fit爆的菊梓喬被問及保養心得，她笑言：「好多人都讚我：哇Hana，妳真係好瘦呀！但其實我背後付出好多努力，例如Keep住去健身室操肌，唔好睇我咁瘦，平時也要做力量訓練保持肌肉線條，也會服用一些消腩保健產品。皮膚保養方面，我每日花很多時間做清潔和保濕，最重要係有恆心。」

而同樣形象健康的方健儀早前因為水上活動而受傷，她表示：「傷口剛剛拆了線，幸好對工作的影響不大。媽媽提醒我要戒口。而由於我有鼻敏感的關係，也常不自覺皺鼻子，但醫生反而是提醒我要戒掉某些小動作，例如扮「豬嘴」，在等待傷口癒合期間都要盡量戒掉。」她更表示，除了運動外，平日還會服用一些補腦產品，尤其是這段時間接了一些拍攝工作牽涉法律條文的內容，很考記性！而司儀工作方面，也很依賴記憶力才能記稿。

一向出名熱愛小動物的鍾雨璇為活動旗下寵物用品品牌擔任代言人，提及她的愛貓「白雪雪」很黏人，她表示自己平日在家做運動時，喜歡在旁轉來轉去，打擾她做運動。而牠在拍攝方面也很有天份，如之前也有一個寵物保健品系列代言和她一起拍攝，她勇於面對鏡頭，更像模特兒一樣會交足功課：「曾經有攝影師說白雪雪的眼神和動作比我更「Chok」，真係要跟佢學嘢！」而談及日常保養，她表示平時寵物就像人一樣，平時有給保養品愛貓服用， 例如膠原蛋白粉和爆毛粉更靚更光滑，也會給白雪雪服用一些保養品，令愛貓身體更強壯健康，希望她能夠走更遠的路。