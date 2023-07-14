【灣區新聞】國家氣象局已向加州及整個灣區發布極端高溫警告

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國家氣象局已向加州以及整個灣區發布極端高溫警告，預計從週六早上到週日晚間，州內大部份地區將出現華氏100度的高溫，因此當局呼籲民眾要小心避免中暑。

國家氣象局Sacramento辦公室的一名氣象學家週四表示，由於熱浪來襲，在週末時，加州內一些地方將會達到過百度的高溫。

週五Concord的氣溫已經達到90度，預計週六灣區的內陸地區，例如Concord，Livermore，Santa Rosa, Walnut Creek和聖荷西等城市，將會錄得最高的氣溫，達到90至100幾度，因此當局呼籲民眾，在下午最熱的時候避免出去戶外，要飲多一些水，以及盡可能地留在涼爽的地方。

到了晚上，氣溫應該會降低到60幾度，但在高海拔的地方，熱氣會導致溫度維持在70幾度左右。

專家表示，白天的高溫，加上晚上也出現比平常高的氣溫，會導致人體難以降溫，與較容易中暑。

在Santa Clara縣衛生官員在聖荷西和Cupertino等多個城市，為民眾開設消暑中心。

與此同時，預計沿海城市，例如舊金山等地區，氣溫將會達到60幾至70度，天氣晴朗，並且會有微風，因此很多內陸地區的民眾，會到沿海城市避暑，估計很多民眾會去海灘玩，因為Pacifica海灘的氣溫會低30至40度。

衝浪教練Todd Johnson就說，很多人會來Pacifica海灘，因此大家在來的路上和在停車場時需要有一些耐心。

Johnson說：「要租衝浪板出海沖浪的人，請注意要去的地方，海上有離岸流和近岸流，會將人帶出海。」

而聖荷西州立大學的氣象學教授就提醒民眾，過百度的高溫對人體非常危險：「氣溫若升到三位數時，人的體溫也會迅速升高，車內尤其如此，升溫速度要快得多，

所以這對兒童和動物來說風險極高。」

因此民眾要留意車內的溫度，如果達到115度，這對對兒童和動物來說是致命的，並且建議民眾如果在戶外，就飲多一些水和找陰涼的地方停留。

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