【灣區新聞】國家氣象局已向加州及整個灣區發布極端高溫警告

國家氣象局已向加州以及整個灣區發布極端高溫警告,預計從週六早上到週日晚間,州內大部份地區將出現華氏100度的高溫,因此當局呼籲民眾要小心避免中暑。

國家氣象局Sacramento辦公室的一名氣象學家週四表示,由於熱浪來襲,在週末時,加州內一些地方將會達到過百度的高溫。

週五Concord的氣溫已經達到90度,預計週六灣區的內陸地區,例如Concord,Livermore,Santa Rosa, Walnut Creek和聖荷西等城市,將會錄得最高的氣溫,達到90至100幾度,因此當局呼籲民眾,在下午最熱的時候避免出去戶外,要飲多一些水,以及盡可能地留在涼爽的地方。

到了晚上,氣溫應該會降低到60幾度,但在高海拔的地方,熱氣會導致溫度維持在70幾度左右。

專家表示,白天的高溫,加上晚上也出現比平常高的氣溫,會導致人體難以降溫,與較容易中暑。

在Santa Clara縣衛生官員在聖荷西和Cupertino等多個城市,為民眾開設消暑中心。

與此同時,預計沿海城市,例如舊金山等地區,氣溫將會達到60幾至70度,天氣晴朗,並且會有微風,因此很多內陸地區的民眾,會到沿海城市避暑,估計很多民眾會去海灘玩,因為Pacifica海灘的氣溫會低30至40度。

衝浪教練Todd Johnson就說,很多人會來Pacifica海灘,因此大家在來的路上和在停車場時需要有一些耐心。

Johnson說:「要租衝浪板出海沖浪的人,請注意要去的地方,海上有離岸流和近岸流,會將人帶出海。」

而聖荷西州立大學的氣象學教授就提醒民眾,過百度的高溫對人體非常危險:「氣溫若升到三位數時,人的體溫也會迅速升高,車內尤其如此,升溫速度要快得多,

所以這對兒童和動物來說風險極高。」

因此民眾要留意車內的溫度,如果達到115度,這對對兒童和動物來說是致命的,並且建議民眾如果在戶外,就飲多一些水和找陰涼的地方停留。

