在臺北市議會的大門後,我們踏上一段探索之旅!跟著這位政治界重量級的型男帶領著我們穿越時光,漫遊於滿佈螢火蟲的虎山步道,感受著永春埤濕地公園的寧靜與優雅,沉醉於紀州庵文學森林的文藝氛圍。每一個景點都彷彿是一首詩,感受到大自然的美麗與獨特。在這段奇妙之旅中,揭開臺北未知的一面。跟隨著他的腳步,我們發現了更多令人驚嘆的景色,並深深被臺北的魅力所吸引!

#KTSF #KTSF26台 #KTSF26 #26台 #灣區走走 #鄭家瑜 #臺灣走走 #臺北市 #市議會 #私密景點 #戴錫欽

