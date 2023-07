【全國新聞】荷里活演員、編劇逾半世紀來首次聯合罷工

【有線新聞】

美國荷里活演員工會加入編劇的工業行動,要求製作公司提高基本薪金,並保證他們的工作不會被人工智能取代,今次是演員及編劇逾60年來首次聯合罷工,估計將帶來40億美元損失。

荷里活演員加入罷工的消息公布後,在洛杉磯Netflix總部外聚集,已經罷工兩個月的編劇不禁歡呼。

代表16萬荷里活演員和主持的工會,與迪士尼及Netflix等製作公司四星期的談判破裂,周四宣布午夜起加入罷工。

與編劇工會一樣,他們要求製作公司增加底薪,設定更公平的利潤分享機制,並保證他們的工作不會被人工智能取代,不過工會稱資方不願合作,罷工成為最後的手段。

美國演員工會首席談判代表克拉布特里愛爾蘭:「工會成員之間的凝聚力從未如此強烈,基於我觀察到大家的熱誠,我堅信工會擁有團結和決心,為職業生涯的未來而奮鬥。」

著名導演基斯杜化路蘭出席新作首映禮時透露,有主要演員在首映禮期間離場支持罷工,這次是逾半世紀以來荷里活演員和編劇聯合罷工,美國大部分影視製作及宣傳等活動可能要停止或縮減規模,分析估計這次工潮可能帶來40億美元損失。

(Copyright 2023 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。