【娛樂新聞】黃妍新專輯《4891》大玩二次創作 新歌到日本取景拍MV 畫上完美句號

黃妍深受村上春樹作品《1Q84》啟蒙,推出第三張專輯《4891》,以創作回應創作,以虛構的異世界回應當下的世界的同時,她更與填詞人王樂儀合寫同人小說,大玩二次創作,創作出她們的異世界。隨著新碟推出,Cath亦推出了派台歌〈哀傷的作者〉,作為這次文學旅程的終站,MV更特地到日本取景,為整個企劃畫上完美句號。 《4891》全碟分《4891》及《At Present》兩碟,其中《4891》收錄4對共8首互相對應的歌曲,成就兩個對稱的平衡時空。《At Present》收錄了5 首歌曲的特別版本,另包括〈霧雨〉(〈異地書〉Demo Version)及〈至少有歌〉(Extended Version)。除此之外,今次專輯參考了很多不同的日本書刊排版製作而成,為了配合整體概念,Cath在唱片印製一個月前,才決定在專輯內加入同人短篇小說,與填詞人王樂儀分別化身月亮小姐及左手先生,以書信方式作二次創作,Cath回憶這次創作道:「我哋用兩個星期寫晒出嚟,因為我先寫,王樂儀等我回信,所以壓力都在我身上,好辛苦!我即情要Block期寫文。」經過這次創作後,Cath可有想過當小說家呢?Cath斬釘截鐵道:「冇,太辛苦喇!況且寫作當興趣,冇壓力,開心啲!」 而隨著《4891》推出的全新派台歌〈哀傷的作者〉,是獻給世上所有敏感創作者的作品,從讀者的角度,由聚焦在微細角落再退到最後,將鏡頭立在作者身後,除了驚嘆他的洞察力與敏感,同時也有著一種體恤。一個默默支持作者的讀者,也對於作者所看到及承受的黑暗面感到驚訝,不知道如何可以安慰一個孤獨寫作的作者。 《4891》整張專輯都充滿著濃厚的日本氣息,所以來到〈哀傷的作者〉最後推出的一曲,能夠在日本拍MV作結,自然是最一體及完美的一回事,所以全碟的創作總監兼MV導演Pazu,就趁Cath到日本放假時,用上兩天的時間拍攝MV,製作團隊更特別用心的,找出在《1Q84》中出現過的場景,包括穿越1Q84世界的天橋,男女主角天吾及青豆最後相遇的公園,令MV更添日本的味道、文學的氣息。〈哀傷的作者〉被傷感的氛圍濃罩著,Cath也幸慶拍攝MV時「天公造美」!她說:「其實成個Trip都極好天,正正係拍MV嗰兩日落住雨,令到成個感覺配合返。」 今次MV中有較多演戲的部份,扮演青豆的Cath自然要交戲,幸好有扮演天吾的盧鎮業(小野)及導演Pazu從旁指導,鮮有演戲的Cath也交到功課,Cath說:「小野真係好犀利,佢真係天吾,喺故事走出嚟!有個Shot我同小野坐低對望,Suppose呢個係平衡世界我哋冇相遇,小野見我唔到,但我見佢慢慢喊,然後我都唔知點解俾佢搞到眼濕濕。佢好帶到我入戲,好厲害!至於導演同整個團隊都有睇過本小說,一講情節好快就知情感應該係點樣,都令我容易入戲。」 來到《4891》的終站,Cath特別於日前舉行了分享中,活動中除放映了以《4891》專輯內的歌曲貫穿、以寂寞為主題的迷你電影《4891 Mini Movie》外,亦邀請了碟中的多位靈魂人物一同分享創作背後的小故事,其中包攬全碟歌詞的閨蜜填詞人王樂儀特別越洋現身分享會,談到創作之始源於二人的閒話家常,Cath告知對方重讀村上春樹的《1Q84》,而觸發《4891》的創作。〈兩個月亮〉及〈反烏托邦三部曲〉歌曲監製Adrian Chan笑指Cath錄音時是一個很麻甩的人,不僅衣著打扮隨便,一起編寫和音時的對答亦十分豪氣,有時在錄音室又會發嬲,但一切都充滿漫畫感覺。馮穎琪則透露她本來寫了〈7月24日大道〉一曲交給監製Edward Chan,但對方收到後只叫她再寫一首,她最初以為歌曲未合心水,於是寫了另一風格的〈哀傷的作者〉,不過最終兩首都被錄用,收錄在專輯裡。 為了《4891》這張專輯,Cath還分別於7月及8月於誠品書店尖沙咀店及銅鑼灣店舉行《黃妍4891》展覽,展出分享會裡播出的《4891 Mini Movie》外,更有書寫手稿、未曾曝光的照片及MV道具,每個展覽展出的內容各有不同,有關詳情,可留意Cath的社交媒體專頁。

