【娛樂新聞】黃妍新專輯《4891》大玩二次創作 新歌到日本取景拍MV 畫上完美句號

黃妍深受村上春樹作品《1Q84》啟蒙，推出第三張專輯《4891》，以創作回應創作，以虛構的異世界回應當下的世界的同時，她更與填詞人王樂儀合寫同人小說，大玩二次創作，創作出她們的異世界。隨著新碟推出，Cath亦推出了派台歌〈哀傷的作者〉，作為這次文學旅程的終站，MV更特地到日本取景，為整個企劃畫上完美句號。

《4891》全碟分《4891》及《At Present》兩碟，其中《4891》收錄4對共8首互相對應的歌曲，成就兩個對稱的平衡時空。《At Present》收錄了5 首歌曲的特別版本，另包括〈霧雨〉（〈異地書〉Demo Version）及〈至少有歌〉（Extended Version）。除此之外，今次專輯參考了很多不同的日本書刊排版製作而成，為了配合整體概念，Cath在唱片印製一個月前，才決定在專輯內加入同人短篇小說，與填詞人王樂儀分別化身月亮小姐及左手先生，以書信方式作二次創作，Cath回憶這次創作道：「我哋用兩個星期寫晒出嚟，因為我先寫，王樂儀等我回信，所以壓力都在我身上，好辛苦！我即情要Block期寫文。」經過這次創作後，Cath可有想過當小說家呢？Cath斬釘截鐵道：「冇，太辛苦喇！況且寫作當興趣，冇壓力，開心啲！」

而隨著《4891》推出的全新派台歌〈哀傷的作者〉，是獻給世上所有敏感創作者的作品，從讀者的角度，由聚焦在微細角落再退到最後，將鏡頭立在作者身後，除了驚嘆他的洞察力與敏感，同時也有著一種體恤。一個默默支持作者的讀者，也對於作者所看到及承受的黑暗面感到驚訝，不知道如何可以安慰一個孤獨寫作的作者。

《4891》整張專輯都充滿著濃厚的日本氣息，所以來到〈哀傷的作者〉最後推出的一曲，能夠在日本拍MV作結，自然是最一體及完美的一回事，所以全碟的創作總監兼MV導演Pazu，就趁Cath到日本放假時，用上兩天的時間拍攝MV，製作團隊更特別用心的，找出在《1Q84》中出現過的場景，包括穿越1Q84世界的天橋，男女主角天吾及青豆最後相遇的公園，令MV更添日本的味道、文學的氣息。〈哀傷的作者〉被傷感的氛圍濃罩著，Cath也幸慶拍攝MV時「天公造美」！她說：「其實成個Trip都極好天，正正係拍MV嗰兩日落住雨，令到成個感覺配合返。」

今次MV中有較多演戲的部份，扮演青豆的Cath自然要交戲，幸好有扮演天吾的盧鎮業（小野）及導演Pazu從旁指導，鮮有演戲的Cath也交到功課，Cath說：「小野真係好犀利，佢真係天吾，喺故事走出嚟！有個Shot我同小野坐低對望，Suppose呢個係平衡世界我哋冇相遇，小野見我唔到，但我見佢慢慢喊，然後我都唔知點解俾佢搞到眼濕濕。佢好帶到我入戲，好厲害！至於導演同整個團隊都有睇過本小說，一講情節好快就知情感應該係點樣，都令我容易入戲。」

來到《4891》的終站，Cath特別於日前舉行了分享中，活動中除放映了以《4891》專輯內的歌曲貫穿、以寂寞為主題的迷你電影《4891 Mini Movie》外，亦邀請了碟中的多位靈魂人物一同分享創作背後的小故事，其中包攬全碟歌詞的閨蜜填詞人王樂儀特別越洋現身分享會，談到創作之始源於二人的閒話家常，Cath告知對方重讀村上春樹的《1Q84》，而觸發《4891》的創作。〈兩個月亮〉及〈反烏托邦三部曲〉歌曲監製Adrian Chan笑指Cath錄音時是一個很麻甩的人，不僅衣著打扮隨便，一起編寫和音時的對答亦十分豪氣，有時在錄音室又會發嬲，但一切都充滿漫畫感覺。馮穎琪則透露她本來寫了〈7月24日大道〉一曲交給監製Edward Chan，但對方收到後只叫她再寫一首，她最初以為歌曲未合心水，於是寫了另一風格的〈哀傷的作者〉，不過最終兩首都被錄用，收錄在專輯裡。

為了《4891》這張專輯，Cath還分別於7月及8月於誠品書店尖沙咀店及銅鑼灣店舉行《黃妍4891》展覽，展出分享會裡播出的《4891 Mini Movie》外，更有書寫手稿、未曾曝光的照片及MV道具，每個展覽展出的內容各有不同，有關詳情，可留意Cath的社交媒體專頁。