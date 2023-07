【娛樂新聞】金馬經典影展-奇士勞斯基大師作品看好看滿

「2023金馬經典影展:奇士勞斯基導演全集」放映的43+1部作品,是台灣有史以來規模最大的奇士勞斯基專題影展,完整又豐富的片單,海外影迷都羨慕不已,尤其在海外僑民眾多的舊金山與洛杉磯,期待未來金馬能夠奔騰海外,讓在世界各地的影迷們一起共襄盛舉。 此外,影展也規劃一系列精彩講座。由金馬影展執行長聞天祥主講的台中獨家選片指南,反應也十分熱烈,台中市政府新聞局長鄭照新也偕同台中市影視發展基金會執行長林盈志出席並全程參與講座,對聞天祥執行長妙語如珠、如數家珍的電影介紹功力讚嘆不已。鄭照新局長表示,台中市致力推動多元觀影文化,積極爭取各大影展合作來台中映演的機會,非常感謝金馬影展執委會持續讓「金馬經典影展」到台中,造福中部地區影迷,透過大銀幕可以欣賞大師的經典作品。 鄭照新局長表示,台中市一直專注打造屬於自己的城市影展,即將在今年10月登場的「臺中國際動畫影展」已連續舉辦第九屆,自2018年開始也將「經典影展」拉高為城市影展的規模,希望未來每一年都可以藉由雙影展的策展模式,打造出「臺中電影節」的盛大規模,讓市民們隨時都能欣賞好電影。 金馬影展執委會執行長聞天祥說明,本屆「金馬經典影展」網羅奇士勞斯基橫跨劇情片、紀錄片、短片及前所未見的「電視劇場」等多達43部作品,再加上延伸紀錄片《記得奇士勞斯基》,就連耳熟能詳的《雙面薇若妮卡》與《藍色情挑》、《白色情迷》、《紅色情深》三部曲也將首度引進最新4K數位修復版;奇士勞斯基透過各種內容和形式,不只挑戰紀實的美學,也撞擊整個體制,以至於有的作品遭禁,現在看來依然驚心動魄,擲地有聲。 金馬特別為青少年觀眾企劃的「影迷新世代」,也將在金馬經典影展規劃一系列精彩而且免費的豐富課程,包括映前導讀、專場放映與映後討論,深入淺出帶領年輕同學賞析經典好片,在暑假一探奇士勞斯基的生命哲學與影像美學。

