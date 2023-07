【娛樂新聞】新劇《家族榮耀之繼承者》開機 佘詩曼與林峯合作演繹全新故事

7月10日,由寰亞傳媒、優酷聯合出品,謝穎、梁家樹任總監制,陳德修監制,蔡晶盛、陳新俠執導,佘詩曼、林峯、羅子溢(羅仲謙)、羅嘉良、許紹雄、黃浩然、余安安、張鳳妮、陳靜、梁靖琪、陳瀅、王敏奕等主演的港風家族商戰劇《家族榮耀之繼承者》在馬來西亞正式開機。眾多香港中生代知名實力演員的加盟,還有一眾觀眾熟悉的港劇老戲骨的傾情出演,堪稱是繼《家族榮耀》後近幾年最豪華的港劇陣容班底,讓觀眾倍感期待。 開機現場主創團隊悉數亮相,引發了眾多網友熱切關注。該劇主要講述了豪門家族丘氏,因集團創辦人突然病重,在公司繼承人未確立的情況下,引發的一場「繼承者之位」之爭,當中親情、愛情、友情與現實利益的一場角力,讓主角們嘗盡人生高低起伏的精彩故事。同時,該劇還從社會情感層面積極對觀眾進行正面引導,更深層次的弘揚家庭情感中的溫情和正能量。 優酷打造家族榮耀系列IP 實力班底集結共創全新故事

《家族榮耀之繼承者》融合了最為熱門的港式家庭劇元素,劇情圍繞著丘式集團繼承者身份的爭奪展開,佘詩曼飾演的女主丘皓兒是丘家不得勢的孫女,從小爭強好勝,事業心極強的她相信自己絕對有當繼承者的能力,重男輕女的丘家老太爺突然病重,留下一封令眾人嘩然的委託書,反常地委託丘皓兒全權代理集團主席的工作。面對家中眾人的質疑與阻撓,丘皓兒憤然應戰,在林峯飾演的律師的暗中幫助下,力證委託書的真實性,坦然接下代理主席一職。然而丘老爺突然離世,留下一錘定音的遺書,讓這場豪門爭鬥無疾而終,故事走向全新的篇章。波雲詭譎的商戰爭鬥、又甜又虐的CP互動,利益交雜之中人性的明暗顯露無疑,使得劇情跌宕起伏,環環相扣,戲劇張力十足。除此之外,在錯綜複雜的角色情感和對各類社會家庭性問題的刻畫上,主創們更為注重與近年來倡導的家風建設指導精神相融合,在符合當代年輕人喜歡的視覺爽劇基礎上,更多的給大眾帶去正能量,治癒系的家庭劇集。 同時,《家族榮耀之繼承者》也是優酷「家族榮耀」IP系列的延續之作,為實現「家族」概念的繼承與創新,主創團隊沿用《家族榮耀》部分原班人馬,曾執導《尋秦記》、《爭霸傳奇》、《大唐雙龍傳》、《家族榮耀》等多部經典港劇的蔡晶盛擔任導演,把握整體劇情節奏,以及參與過多部熱播港劇的黃國輝編劇把控劇集脈絡,強強聯合的幕後團隊為劇集品質保駕護航。在保留原IP內核精髓的同時,不斷創新內容視角與表達方式,完成對港式豪門家庭劇的創新探索,力求打造一系列具有時代審美的全新港式豪門家庭劇。滿足傳統港劇愛好者的同時,讓更多觀眾可以感受港劇的獨特魅力。 豪華主創陣容官宣 佘詩曼林峰圓夢六搭再演情侶

《家族榮耀之繼承者》除了劇情外,其演員陣容上也是一大看點,佘詩曼、林峯、羅子溢(羅仲謙)、羅嘉良等創造了眾多TVB「童年回憶」的實力派演員加盟,以及劉江、許紹雄、余安安、張鳳妮、龔慈恩、黃浩然、吳岱融、劉浩龍等黃金配搭,還有年輕一輩陳靜、梁靖琪、陳瀅、王敏奕、梁諾妍等小花,強大卡司陣容一經曝光便引發網友廣泛關注。此次《家族榮耀之繼承者》也是佘詩曼、林峯繼《覆雨翻雲》《歲月風雲》《花花世界花家姐》《使徒行者》《無限超越班》等多部經典影視綜藝作品之後的第六次合作,去年二人曾在節目中提及再度合作依舊想演情侶,沒想到這麼快就可以在《家族榮耀之繼承者》劇組成功圓夢。有二人純熟的演技、無間的合作默契、爆棚的CP感加持,網友紛紛表示:這波經典港劇情懷被喚醒「爺青回」,已經在期待劇播了。值得一提的是,羅子溢、黃浩然、梁靖琪、余安安也是《家族榮耀》中的「老面孔」了,在《家族榮耀》中貢獻了十分出色的表演,此次幾人將繼續在《家族榮耀之繼承者》中出演全新角色、體驗全新故事,也讓人非常期待! 據悉,目前《家族榮耀之繼承者》已正式開機,進入如火如荼的拍攝中。預計將於明年與觀眾見面,為最大程度的保留劇集地道的港味,此次也會國粵雙語同步上線,力求給觀眾帶來更好的觀劇體驗,敬請期待。

