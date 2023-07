【娛樂新聞】胡鴻鈞加盟 Sony Music 新歌以溫柔靚聲訴說細膩情感

7月8日晚,胡鴻鈞在他「THE DAY到此·開始」巡回音樂會廣州收官站上宣布加盟索尼音樂 (大中華地區)。今日,加盟後的首支單曲《Give Me A Chance》(普通話歌曲) 音源及Live Video同步全球上線,以飽含深情的視角詮釋每個人在愛裏的偏執與卑微,用溫柔靚聲訴說細膩情感。 胡鴻鈞擅長以摯愛的音樂為表達介質,用溫柔且獨特的聲線撫慰人心,訴說情話,有「情歌王子」的美譽,亦是新生代中少有歌視成績俱佳的偶像。胡鴻鈞在《2020年度勁歌金曲頒獎典禮》上收獲「最受歡迎男歌星」、「最佳唱作歌手金獎」等五個獎項,成為首位90後「最受歡迎男歌星」。2021年推出的歌曲《今天不營業》獲得四臺冠軍。2021年11月,在九展舉辦首次個人演唱會《The Day After》,現場有過三千人觀眾,反應熱烈,為所有觀眾帶來了難忘的晚上。2022年北上開啟巡回音樂會,多次開票便秒售罄,場場爆滿。胡鴻鈞憑借出色的演唱實力和創作能力贏得了廣大聽眾的喜愛,及業界的高度贊揚。 《Give Me A Chance》以飽含深情的視角詮釋每個人在愛裏的偏執與卑微。細膩、敏感的歌詞風格搭配記憶點突出的副歌旋律,編曲以溫柔舒緩的吉他和鋼琴旋律貫穿始終,輔以極具氛圍感的弦樂與背景人聲鋪陳,經由胡鴻鈞情緒飽滿的演繹,共同呈現出一則直擊心靈的情緒短篇。在愛裏渴求的人,都習慣將自己視為一個個被遺棄的物件,淹沒在無人問津的廢棄品中。Live Video也特別將拍攝場景設定為一個「廢棄物品回收站」,在「忽明忽暗的荒蕪裏」,我們渴望被懂的人「拾起」,同時也在與荒蕪裏的自己對話,尋找著屬於自己的那份救贖。如果生活是一望無際的荒蕪與未知,那愛,或許是唯一能夠指引方向的璀璨發光體。 《Give Me A Chance》是一首深刻而破碎的情歌,亦是胡鴻鈞正式簽約索尼音樂後重新出發的誠摯宣言:不論你是否早已與他相識,這一次,讓我們在音樂裏重新認識,或許就已足夠。

