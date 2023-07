【娛樂新聞】AGA為演唱會瞓身搏到盡 每日勁操兩個鐘 以最好狀態送給歌迷

還有一個多月便開騷,AGA每天密鑼緊鼓地健身、排舞、開會、試造型,每日做gym勁操兩個鐘再加排舞,不敢怠慢。為配合飲食上的調節,AGA過去三個月一直跟隨健身教練的營養餐單,攝取大量蛋白質,令身體可以有足夠的體魄去應付排練所需,同時亦增加肌肉駕馭「戰衣」,她表示:「我感覺到體力上不斷有進步,希望上到舞台可以有足夠的力量去應付每一部份的演出,將自己最好的狀態留給歌迷。」 出道10年,高踭鞋依舊是AGA的「敵人」,AGA透露:「最困難嘅地方喺着高踭鞋表演,我出道咁多年仍然係唔識着高踭鞋,籌備演唱會時,每次排練都會着住高踭鞋唱歌跳舞幾個鐘,今次比較適應多了。不過,今次演唱會嘅舞台呈斜坡型,所以平時練舞都會用一個斜板,我會努力做到最好!」 演唱會舉行在即,AGA坦言:「今次同上兩次準備紅館演唱會的心情一樣期待,雖然當中遇到好多小挑戰,過往經歷過唔少高低起伏,每一次喺街上面遇到歌迷,總會問我幾時開演唱會,依家終於有機會跟我嘅歌迷見面,可以分享所有自己的音樂作品,非常期待。」

