【娛樂新聞】AGA為演唱會瞓身搏到盡 每日勁操兩個鐘 以最好狀態送給歌迷

還有一個多月便開騷，AGA每天密鑼緊鼓地健身、排舞、開會、試造型，每日做gym勁操兩個鐘再加排舞，不敢怠慢。為配合飲食上的調節，AGA過去三個月一直跟隨健身教練的營養餐單，攝取大量蛋白質，令身體可以有足夠的體魄去應付排練所需，同時亦增加肌肉駕馭「戰衣」，她表示：「我感覺到體力上不斷有進步，希望上到舞台可以有足夠的力量去應付每一部份的演出，將自己最好的狀態留給歌迷。」

出道10年，高踭鞋依舊是AGA的「敵人」，AGA透露：「最困難嘅地方喺着高踭鞋表演，我出道咁多年仍然係唔識着高踭鞋，籌備演唱會時，每次排練都會着住高踭鞋唱歌跳舞幾個鐘，今次比較適應多了。不過，今次演唱會嘅舞台呈斜坡型，所以平時練舞都會用一個斜板，我會努力做到最好！」

演唱會舉行在即，AGA坦言：「今次同上兩次準備紅館演唱會的心情一樣期待，雖然當中遇到好多小挑戰，過往經歷過唔少高低起伏，每一次喺街上面遇到歌迷，總會問我幾時開演唱會，依家終於有機會跟我嘅歌迷見面，可以分享所有自己的音樂作品，非常期待。」