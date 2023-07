【娛樂新聞】「港普女王」蔡少芬突圍而出 獲金曲歌后A-Lin大讚脫胎換骨

中國大型音樂競技綜藝播得如火如荼,在本週播出第五次公演中,蔡少芬(Ada)聯手陳嘉樺(Ella)、張嘉倪、瞿穎和龔琳娜(老龔)傾情獻唱暖心歌曲 《我要你好好的》迎戰第五次公演,最終Ada成功爭取總決賽「乘風之夜」入場券,離成團更進一步! 「取暖」變「取卵」鬧笑話

為了突破自我,Ada挑戰了多首唱跳歌曲,但是跳舞對她來說仍然「壓力山大」:「(排練第四次公演時)我天天做噩夢,昨晚行雷閃電,我都在想『是不是想劈我?幹嘛這麼大聲?』我真的覺得好難,但是我今天又成功了,謝謝大家。」而在第五次公演「自轉璀璨,公轉燎原」舞台中,Ada終於一嘗心願,以溫情感人慢歌《我要你好好的》上陣,她在練習時更獲金曲歌后A-Lin大讚脫胎換骨!不過「港普女王」並非浪得虛名,不時把歌詞中的「取暖」唸成「取卵」,逗得姐姐們哈哈大笑,為熾熱的緊張氣氛降溫不少。 為Ella慶生超暖心

適逢練習當日正是隊長陳嘉樺(Ella)生日,Ada和老龔特別為她籌備神秘生日派對,身為總策劃的Ada不但在社交軟件開設多個「生日群組」,號召一眾隊員扮鬼扮馬為對方慶生,更聯絡Ella老公和兒子送上錄音祝福,非常有心! 姐姐們透過節目結下深厚情誼,他們也希望與觀眾分享溫暖,因此《我要你好好的》五人組在表演前夕親手寫下大量卡片,並在表演當日化身純白仙子,把內心的祝福摺成紙飛機送到觀眾手上,寄願大家好好生活;眾人演唱期間,數個月來的相處片段在大螢幕上相互交織,後台姐姐點滴在心頭,無不感動掉淚,場面感人;《我要你好好的》也得到現場觀眾青睞,成功為Ada爭取了一張總決賽入場券,延續「乘風之旅」! 仔女驚喜探班

今日(10日)Ada在微博分享了第五次公演的幕後花絮,原來她的三位心肝寶貝:大女張楚兒、二女張信兒和孻仔張樂兒(魚蛋)趁著暑假特地探班,生性鬼馬的信兒盡得Ada真傳,不時與媽媽搞笑鬥嘴;暖男魚蛋則化身「友誼先生」,為一眾姐姐送上愛的抱抱!下班後的Ada也由「姐姐」回歸「媽媽」身份,急不及待與家人共聚天倫,魚蛋更連續送上七個香吻,祝賀媽媽成功進入總決賽,難怪人們總說兒子是「前世情人」!

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。