日前,三藩市Ocean Avenue大廈的天台上舉行一場盛大的音樂會。當中有很多位灣區原創音樂樂團前來表演。

今次我們訪問了灣區著名的原創音樂樂隊,Pieces 。他們異口同聲地說所以東西都是由零開始。但當大家把自己的碎片拼湊起來,就會變成一塊完美的圖畫,發出閃閃的光輝!

