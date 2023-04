灣區本地音樂人Victor Lin 首度舉行一場包含不同族裔人士的音樂會,Victor Lin 說今次的演唱會是他其中一個最難忘的演出。他從沒想到竟然在灣區可以找到一班熱愛音樂,和不同族裔的人士一起演出!他在灣區授教音樂已經二十年,他很高興可以見證到學生們成長和對音樂充滿熱情。對於想投身本地音樂發展的灣區觀眾,Victor 說最重要的是平時充實自己,多聽不同類型的音樂和學習。每人都有不同的風格,”Just do it your own way, be unique.”

