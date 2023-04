【娛樂新聞】周柏豪舉行粉絲見面會 計劃到美加進行巡迴演唱會

過去數年各地演出不多,作爲歌手的周柏豪暌違3年,終於再次踏上舞台感受歌迷的歡呼聲。重新啓動個人演出的柏豪,選擇以FAN MEETING的形式,舉辦主題為“一起聲沙”的演出,與各地歌迷展開更多互動,以感謝歌迷一路以來的陪伴與支持。

盼了3年,終能與歌迷見面,剛在中國更蘇州、武漢舉行了兩場大型粉絲見面會,每場招待逾5,000名歌迷,不少觀衆跨城前往參與,現場氣氛火熱。現場除了10多首曲目的演唱,去年參加了綜藝節目《披荊斬棘》的鍛煉,成功解鎖跳舞技能的他,現場為觀衆獻上將近10分鐘的跳舞組曲,絕對稱得上誠意十足。遠道而來的粉絲除了能欣賞柏豪的精彩演出外,此次更獲得不少與柏豪互動的機會。現場有隨機抽取觀衆互動的驚喜,歌迷大膽要求柏豪對其求婚比心,而柏豪亦一一滿足,非常寵粉。兩場見面會都分別收集了入場觀衆的一些留言,柏豪在演出過程中隨機讀出。從留言可見甚多觀衆追隨柏豪多年,不少歌迷成家立室后更帶上另一半來支持,柏豪坦然甚爲感動。見面會期間有歌迷借柏豪的冧歌即場向另一半求婚,從蘇州站的一對至武漢站的四對,現場氣氛感人震撼。對此柏豪更笑稱自己好像成爲了證婚人,也非常替歌迷開心,在演出現場對歌迷送出祝福。

柏豪完成5場見面會後,將計劃在中國更多的城市和美加、東南亞及澳洲等多站進行演唱會巡演。所以接下來除了會籌備新歌,還會繼續在演出上專心排練,為之後的演唱會全力以赴做好準備。

