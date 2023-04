灣區的創作音樂人Brian Ou, 大約在1989年,買了他人生第一支結他。由於他負擔不到學費,最後自學結他。他說Beyond 樂隊給了他很多靈感和啟發。除了彈結他之外,他開始自創音樂和填詞。他說就算是同一首歌,再加上不同的樂器,也演繹出不同的意境。例如,去年他和灣區中樂團一起合作演奏他自創的歌曲「某一天」,出來的效果竟然像交響樂團一樣,那麼震撼。音樂 對Brian來就像寫日記一樣,他用歌詞來表達他對世界的睇法和人生觀。他的自創歌曲,「太平盛世」就是其中一首歌描述烏克蘭人民對捍衛自己家園的情景。雖然在灣區的音樂發展空間有限,但仍然無減對音樂的熱情。

