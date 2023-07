【娛樂新聞】周國賢唱出癲狂與魔性 麥浚龍演繹經典作品萬人大合唱

《852FES Awaken Music Endy Chow • Juno Mak》演唱會昨晚於香港舉行。向來老友鬼鬼的二人首次合作開Show,並以充滿電影感的歌單震撼全場亦同時感動了Endy,唱到眼濕濕;甚少開Show的Juno唱出經典作品時,全場觀眾亦興奮得來個萬人大合唱。 整場演唱會,以飾演AI的Juno與人類Endy對壘,在沒有話語交流的演出中,說出一個最有畫面的故事。一人一隊Band,相互穿插唱出罕見歌單,而且大部份歌曲均重新編曲,給人耳目一新的感覺:先有Endy以純鋼琴伴奏唱出Juno的〈勇悍‧17〉揭開序幕,Juno隨即以Rock爆版本〈亥時出世〉、〈真功夫〉及〈鶴頂紅〉登場,展現罕有的霸氣。身為Band友的Endy,拿起結他以〈人在做〉、〈森林大火了〉、〈消化不良〉及〈小國英雄〉作回應,在唱至〈消化不良〉時,他索性瞓在台上與樂手一同Jam歌,炸爆舞台,但 Juno一系列感性作品,如〈情感的廢墟〉、〈吃鯨魚的人〉及翻唱Endy〈我們都不是無辜的〉,亦牽動了現場觀眾的情緒,特別是〈吃鯨魚的人〉的前奏一響起,全場猶如咆哮式的尖叫,一起陷入了瘋狂。Endy換上裝束,單靠自己一支結他自彈自唱〈密封罩〉,再緊接鮮有現場演繹的〈酷兒〉,但驚喜未完,Endy再唱出加入管樂的重金屬搖滾版〈成魔之路〉,是完全癲覆了原曲的一次演繹。 全晚一直未有合唱的Juno與Endy,在演唱會尾聲終於走在一起,合唱〈雷克雅未克〉,以及Endy在2008年為Juno創作的〈從此世界多了一分鐘〉,及後Endy唱出〈重逢〉時竟唱到眼濕濕,未知是否被整晚的歌單打動。到最後Encore部份,Juno拿著小型攝錄機唱出〈耿耿於懷〉及〈念念不忘〉,記錄了全場萬人大合唱的瞬間,而演唱會到了最後,Juno送上EDM曲式的〈忘記和記〉,並在Endy的結他伴奏下作結,而Endy在最後更向Juno送吻,兄弟情盡現。 Show後二人談及今次相隔多年再度合作,Juno表示:「綵排時發現Endy唔同咗,節奏、方式都唔同,但而家成熟咗,聽到佢將情緒放咗入歌裡面,我飾演AI就相對要冷漠啲。」另外,今次舞台製作成V字型,所以中間會有一個窿,Juno和Endy在綵排時已步步為營,Juno更說:「因為我要戴眼罩唱歌,睇唔到嘢,好驚跌落去,所以熄晒燈時更加唔敢郁!」Endy亦道:「我唱嗰陣都係退後兩三步就到個窿位,所以要好小心,呢個算係呢個Show最驚險嘅地方。」除此以外,今次演唱會跟過去其他製作略有不同,Juno和Endy事前都不知道對方演繹歌單,結果Endy要向Juno查問才知會否撞歌,Endy說:「初期有問Juno 可唔可以唱某幾首歌,因為我唔知佢唱唔唱,其實我好想唱〈吃鯨魚的人〉呢!經過今次,我哋關係已經昇華,完Show已經掛住了!」

