第25屆台北電影節頒獎典禮7月8日晚間在臺北市中山堂舉行，備受矚目的百萬首獎頒給最佳紀錄片《鑽石水族世界》，評審認為透過本片，看見台商在異鄉開拓事業的複雜與困境，呈現較少被關注的社會現象。出道17年的王柏傑憑《疫起》首封影帝，該片還獲最佳導演等共五項大獎成本屆大贏家；睽違大銀幕20年的陸小芬則以《本日公休》榮登台北電影獎影后。

台北電影獎評審團從劇情長片、紀錄片、短片、動畫片四大類入圍影片中，各選出一部最佳影片，再從中選出「百萬首獎」得主，《鑽石水族世界》獲得最佳紀錄片，且壓軸勇奪百萬首獎，導演黃琇怡表示：「這部片是在緬甸拍的，非常困難，謝謝緬甸這片土地與神靈對我們的包容。」最佳劇情長片頒給《哈勇家》，最佳短片及最佳動畫片分別由《大日子》及《鷺鷥河》獲得。

《疫起》王柏傑擊敗對手榮登影帝寶座，評審團認為他在角色性格轉折與爆發力的展現，成功帶領觀眾深陷劇情氛圍，情緒轉折精準而不俗。王柏傑除向當年第一線對抗SARS及近年為Covid-19盡心的醫護人員致敬，並說：「15年前在台北電影節拿了最佳新人，現在34歲了，我終於拿到最佳男主角。」

1983年以《看海的日子》拿下金馬影后的陸小芬，淡出影壇20年後，憑《本日公休》樸實的理髮阿姨「阿蕊」一角勇奪北影影后，她領獎時哽咽說：「20年來以一個新人的身分很認真的檢討自己、反省自己，很認真的學習，所以這個獎對我來說就是最佳新人獎。」而片中演她無緣女婿的傅孟柏也獲最佳男配角，這是他第一次以電影演出獲獎，評審認為他幾場與陸小芬的對戲感情真摯，也讓本片特有的台式人情味格外動人。傅孟柏領獎時說：不是我賦予角色什麼，而是角色給予了我什麼。」最後也謝謝全天下的母親。