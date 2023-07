第25屆台北電影節頒獎典禮7月8日晚間在臺北市中山堂舉行,備受矚目的百萬首獎頒給最佳紀錄片《鑽石水族世界》,評審認為透過本片,看見台商在異鄉開拓事業的複雜與困境,呈現較少被關注的社會現象。出道17年的王柏傑憑《疫起》首封影帝,該片還獲最佳導演等共五項大獎成本屆大贏家;睽違大銀幕20年的陸小芬則以《本日公休》榮登台北電影獎影后。 台北電影獎評審團從劇情長片、紀錄片、短片、動畫片四大類入圍影片中,各選出一部最佳影片,再從中選出「百萬首獎」得主,《鑽石水族世界》獲得最佳紀錄片,且壓軸勇奪百萬首獎,導演黃琇怡表示:「這部片是在緬甸拍的,非常困難,謝謝緬甸這片土地與神靈對我們的包容。」最佳劇情長片頒給《哈勇家》,最佳短片及最佳動畫片分別由《大日子》及《鷺鷥河》獲得。 《疫起》王柏傑擊敗對手榮登影帝寶座,評審團認為他在角色性格轉折與爆發力的展現,成功帶領觀眾深陷劇情氛圍,情緒轉折精準而不俗。王柏傑除向當年第一線對抗SARS及近年為Covid-19盡心的醫護人員致敬,並說:「15年前在台北電影節拿了最佳新人,現在34歲了,我終於拿到最佳男主角。」 1983年以《看海的日子》拿下金馬影后的陸小芬,淡出影壇20年後,憑《本日公休》樸實的理髮阿姨「阿蕊」一角勇奪北影影后,她領獎時哽咽說:「20年來以一個新人的身分很認真的檢討自己、反省自己,很認真的學習,所以這個獎對我來說就是最佳新人獎。」而片中演她無緣女婿的傅孟柏也獲最佳男配角,這是他第一次以電影演出獲獎,評審認為他幾場與陸小芬的對戲感情真摯,也讓本片特有的台式人情味格外動人。傅孟柏領獎時說:不是我賦予角色什麼,而是角色給予了我什麼。」最後也謝謝全天下的母親。 傅孟伯早年以拍攝學生電影引起關注,經過數部電視劇洗禮,演技越發成熟,而相貌也從年輕時的青澀變得更加成熟,展現出一種穩重男人的風貌,甚至有些像韓星孔劉,這次在《本日公休》的表現使他首次獲得電影男配角獎項,走向國際影壇上之路,指日可待! 最佳女配角則由《一家子兒咕咕叫》楊麗音抱回,評審讚許她「收放有度地詮釋傳統女性的委屈與壓抑」。今年台北電影獎最佳新演員也首開雙黃蛋,由《哈勇家》洪金輝、《青春並不溫柔》葉曉霏共同獲得殊榮。 今年台北電影節卓越貢獻獎,由導演鍾孟宏將此獎獻給劇照師劉振祥,劉振祥致詞表示:「謝謝台北電影節創下第一次先例,把卓越貢獻獎頒給劇照師。劇照師在片場就像隱形人,以旁觀者的角度按下快門,用畫面說一段故事,謝謝鍾孟宏導演對我的信任,讓我不斷參與電影。」

(照片由台北電影節提供)