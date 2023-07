【娛樂新聞】Gin Lee 最新派台歌《企好》 聽到呢首歌就要挺直腰骨一齊撐落去

繼跳唱的《Dum Dum》、R&B的《單戀這件小事》,Gin Lee李幸倪今年第三首派台作品《企好》,回歸拿手情歌。作曲、監製由徐浩主理、填詞則由黃偉文(Wyman)操刀,是一個全新的組合。 Gin表示在等待曲詞期間,既期待又興奮,當終於聽到demo,已經十分喜歡,收到詞後,直言:「唔!好中呀!好多句歌詞一睇到就會有感覺。」例如Wyman送了一個八字訣給大家,「記住挺直腰骨企好」Gin續說:「我覺得呢八個字好有畫面,好多時我哋遇到一啲挫折、唔開心,失戀又好、工作或家庭有問題,好多時都會垂頭喪氣,但希望大家聽到呢首歌可以互相鼓勵,見字企好;聽到呢首歌就要挺直腰骨,我哋一齊撐落去,同時要珍惜、關心眼前人。」當「愛自己」三個字已經用到爛, 《企好》從新的角度去演繹自愛,一個簡單動作釋放内心的堅强與勇氣。 錄歌時Gin亦帶着複雜的心情,第一段像似跟閨蜜談天、安慰她;第二段則來個大反轉,所有的「你」都變成「我」,原來這都是Wyman的一點小心思,Gin解構,「我哋好多時候識得去安慰人,係因為我哋親身經歷過,知道嗰種嘅痛,因此會有個同理心喺度。所以唱verse 2嘅時候,就會有『我』,喺安慰人嘅時候不知不覺自己都講得好激動,跟住就將自己嘅經歷一輪嘴咁講晒出嚟。」 mv方面,這次Gin挑戰演技,她透露已多年未有拍攝含有劇情的mv,而這次的角色面對多種複雜的情緒,所以拍攝前幾天已經開始緊張,「要表達到女主角經歷嘅痛苦,佢嘅不捨,佢好鍾意對方,但係要放低,佢掙扎面對嘅委屈、背叛。為咗呢場戲,我都緊張咗幾日。琴晚真係有認真思考呢個角色嘅背景,同埋如果我要經歷呢樣嘢,我會有乜嘢嘅心情。」一切準備就緒,mv第一個境頭就是拍攝這場戲,Gin亦早有準備,「都擔心自己入唔入到戲,好彩呢排我好鍾意聽一首歌,一聽就會令到我有好多嘅感覺、情緒,所以今朝拍呢場戲前我再聽呢首歌去攞番個感覺,就可以投入到個情緒裏面。」 除此之外,她又特別感謝mv中三位的演員王敏奕(Venus)、陸駿光(Alan)及盧鎮業,特別是Venus,原來Venus特意縮短假期改機票遷就拍攝期,Venus表示:「首先因為覺得呢首歌好好聽,我睇咗個故仔之後,覺得呢個mv好empowering,我好想成為呢個角色,所以好想有機會參與呢個mv。」

