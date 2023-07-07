【娛樂新聞】《造星IV》遺珠Emiko徐嘉蔚 晉身大專聯校歌唱比賽總決賽

以靚聲於《全民造星IV》一鳴驚人的獨立唱作歌手徐嘉蔚Emiko近日從香港浸會大學音樂系畢業，並同期推出新歌《再見再不見》。早前，Emiko 參加本年度大專聯校歌唱比賽，以預賽首名一路過關，並晉身總決賽，將於7月15日晚上走到旺角麥花臣場館，與一眾大專學界唱將同台競技，爭奪冠軍寶座。

Emiko今次參與之ICMA (大專聯校歌唱比賽之縮寫)，為香港大專學界最大型歌唱比賽。賽事已舉辦多年，不少現役歌手均以謝安琪、釗峰、J.Arie等等均從ICMA出身。身為歌唱比賽常客，Emiko繼《造星IV》後再一次踏上比賽舞台，參與大學畢業前最後一場比賽，仍然感到緊張。不過，她更希望每一次參與比賽都能讓更多人聽見獨立唱作的聲音，更多人到串流平台聽到她的作品。

關於新歌《再見再不見》，Emiko表示歌曲靈感來源為友人親身經歷，再由填詞人王遠杰填上歌詞，歷時數月後，最近正式派台。同時面對畢業、新歌派台、比賽，問到她的期望？她回應表示希望能參與不同舞台吸收經驗，成為一個更全面的唱作歌手。