【娛樂新聞】《造星IV》遺珠Emiko徐嘉蔚 晉身大專聯校歌唱比賽總決賽

以靚聲於《全民造星IV》一鳴驚人的獨立唱作歌手徐嘉蔚Emiko近日從香港浸會大學音樂系畢業,並同期推出新歌《再見再不見》。早前,Emiko 參加本年度大專聯校歌唱比賽,以預賽首名一路過關,並晉身總決賽,將於7月15日晚上走到旺角麥花臣場館,與一眾大專學界唱將同台競技,爭奪冠軍寶座。 Emiko今次參與之ICMA (大專聯校歌唱比賽之縮寫),為香港大專學界最大型歌唱比賽。賽事已舉辦多年,不少現役歌手均以謝安琪、釗峰、J.Arie等等均從ICMA出身。身為歌唱比賽常客,Emiko繼《造星IV》後再一次踏上比賽舞台,參與大學畢業前最後一場比賽,仍然感到緊張。不過,她更希望每一次參與比賽都能讓更多人聽見獨立唱作的聲音,更多人到串流平台聽到她的作品。 關於新歌《再見再不見》,Emiko表示歌曲靈感來源為友人親身經歷,再由填詞人王遠杰填上歌詞,歷時數月後,最近正式派台。同時面對畢業、新歌派台、比賽,問到她的期望?她回應表示希望能參與不同舞台吸收經驗,成為一個更全面的唱作歌手。

