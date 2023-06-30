【娛樂新聞】周潤發上 ViuTV《爆谷一周》 谷德昭表示渴望為發哥寫一次劇本

ViuTV節目《爆谷一周》由電影導演谷德昭擔任主持。每集將會邀請不同嘉賓，討論不同話題。而最新一集，製作組很高興邀得演員周潤發、柯煒林(Will)、盧慧敏(Amy)及導演潘耀明擔任嘉賓，宣傳近日大熱電影《別叫我”賭神”》，大談拍攝時點滴及趣事。

Will憶述當時收到經理人電話，知道自己得到電影角色後，深呼吸了一下，忍不住眼濕濕，要躲到橋上冷靜自己，同自己講一定要好好看待及準備這次的工作機會。他又表示第一次見到發哥，發哥相當親切，主動握手並自我介紹。Amy亦大讚發哥斯文親切，毫無架子，仲大爆發哥內心似足大細佬，非常貪玩，經常想食凍野。發哥聞言立即制止話唔可以俾發嫂知道。兩位年青演員更談及，跟發哥拍戲，管接送照顧周到，更有「發記士多」隨身，餐蛋麵、花膠人蔘湯、蘿蔔糕、年糕等應有盡有。Will更稱食到肥左十磅!

發哥亦係節目談到近年經常與明星朋友、合作拍檔組成跑步團。他稱跑步治愈了他多年來拍戲儲下來的傷患，亦指跑步後同大家食飯傾吐，可以增進與拍檔的感情，在片場上大家對戲更有交流，對手亦不會對他感到陌生而產生隔膜。

谷導在訪問期間，多次表示渴望可以為發哥寫一次劇本，問到發哥還有什麼角色想嘗試，發哥透露想嘗試一次完全沒有對白的戲，演一個啞巴，透過面部表情做戲。