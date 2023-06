【娛樂新聞】周潤發上 ViuTV《爆谷一周》 谷德昭表示渴望為發哥寫一次劇本

ViuTV節目《爆谷一周》由電影導演谷德昭擔任主持。每集將會邀請不同嘉賓,討論不同話題。而最新一集,製作組很高興邀得演員周潤發、柯煒林(Will)、盧慧敏(Amy)及導演潘耀明擔任嘉賓,宣傳近日大熱電影《別叫我”賭神”》,大談拍攝時點滴及趣事。 Will憶述當時收到經理人電話,知道自己得到電影角色後,深呼吸了一下,忍不住眼濕濕,要躲到橋上冷靜自己,同自己講一定要好好看待及準備這次的工作機會。他又表示第一次見到發哥,發哥相當親切,主動握手並自我介紹。Amy亦大讚發哥斯文親切,毫無架子,仲大爆發哥內心似足大細佬,非常貪玩,經常想食凍野。發哥聞言立即制止話唔可以俾發嫂知道。兩位年青演員更談及,跟發哥拍戲,管接送照顧周到,更有「發記士多」隨身,餐蛋麵、花膠人蔘湯、蘿蔔糕、年糕等應有盡有。Will更稱食到肥左十磅! 發哥亦係節目談到近年經常與明星朋友、合作拍檔組成跑步團。他稱跑步治愈了他多年來拍戲儲下來的傷患,亦指跑步後同大家食飯傾吐,可以增進與拍檔的感情,在片場上大家對戲更有交流,對手亦不會對他感到陌生而產生隔膜。 谷導在訪問期間,多次表示渴望可以為發哥寫一次劇本,問到發哥還有什麼角色想嘗試,發哥透露想嘗試一次完全沒有對白的戲,演一個啞巴,透過面部表情做戲。

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。