【灣區走走】臺灣走走系列：探索南臺灣明珠！龐佩奧指定遊覽之城，吸引國際學生與美食愛好者的天堂

探索南臺灣明珠!龐佩奧指定遊覽之城,吸引國際學生與美食愛好者的天堂

高雄,臺灣的明珠,曾被美國前國務卿龐佩奧指名遊覽的城市。這個舊名打狗、港都之地,擁有臺灣最大的海港和豐富的文化底蘊。

高雄的人情味和相對低廉的物價,吸引了越來越多的國際遊客和學生。在這裡,你能感受到南臺灣特有的學習環境,與大自然親近的機會無處不在,<駐舊金山辦事處教育組獎學金生>魏敏利選擇到中山大學學習中文,她為南台灣的學習環境和豐富美食感到讚嘆不已!

高雄的美食從越南、泰國到日本,各國美食在這裡匯聚,在高雄就能讓你的味蕾享受一場全球美食之旅。來探索高雄,體驗它獨特的魅力吧!

