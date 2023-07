【娛樂新聞】COLLAR推YouTube頻道 玩遊戲放下偶包 無懼女神崩壞

由Marf 邱彥筒、Gao 沈貞巧、Day 許軼、Candy 王家晴、Winka 陳泳伽、Ivy 蘇雅琳及 Sumling 李芯駖組成的本地女團COLLAR,於6月30日推出YouTube 頻道「COLLAR COLLECTS」,透過遊戲、深情剖白、工作日常等不同題材,將各成員最真實一面呈現觀眾眼前,而首集COLLAR將分成兩組進行遊戲比試,終極負方更要接受懲罰食「菲律賓鴨仔蛋」,節目中一眾成員卸下「偶像包伏」,施展渾身解數,就算玩到咀嘴獻出螢幕初吻亦在所不惜。 COLLAR於首集分成兩組,由Marf、Day、Winka組成的「壽星組」,跟Gao、Candy、Ivy、 Sumling 的「剩低班人」對壘,大玩「壽包game」、「最短長壽麵」、「吹蠟燭」、「生日帽猜猜畫畫」等多個遊戲,當中「最短長壽麵」兩組各派兩位隊員將同一條麵咬斷到最短為之勝出,結果由Day、Winka對戰Candy與Ivy,四人表現「瞓身」,玩到嘴對嘴亦毫無尷尬,在旁的其餘幾位成員則笑指她們是「大媽的愛」。事後,四人異口同聲表示為節目獻出了螢幕初吻,Day笑言:「睇住佢哋(Candy與Ivy)玩,仲尷尬,好想嘔!」 Sumling反擊表示:「我哋睇住你玩,都好嘔,好似『打茄輪』咁。」Winka就指向來會主動錫其他成員,所以沒有半點尷尬,至於Ivy就大讚Candy嘴唇柔軟、有質感。 食鴨仔蛋毫無懼色 雖然Gao被Candy封為首集的遊戲MVP,但她亦難逃跟隊友Candy、Ivy、 Sumling接受懲罰食「菲律賓鴨仔蛋」,其中Ivy對此沒有懼色,一邊剝殼一邊品嚐,還帶動其他隊友鼓起勇氣試食,被封為「勇氣擔當」。 對於成立YouTube 頻道 ,Gao認為可以增加外界對COLLAR的了解,接觸她們工作以外的一面,Ivy笑說:「平時講Day好為食、 Sumling 好大懵,呢啲冇人信,Ivy個口好大,冇實證,原來睇呢個節目就知。」而Marf表示對此期盼已久:「好耐之前已經有咁嘅期盼,有一日我哋可以邀請唔到嘅人嚟我哋嘅channel。」問到COLLAR會否擔心節目令她們的女神形象崩壞?她們表示不會擔心,滿滿信心的Day還說:「我哋無論任何時候都係女神。」十分惹笑。

