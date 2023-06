【娛樂新聞】陳慧琳首次登上CHILL CLUB 與過百粉絲大合唱《最佳位置》

陳慧琳Kelly近月密密推出新作品,包括《風眼》、《我的親人》以及跳舞快歌《談情的價值》。Kelly十分重視每次現場演唱的機會,一定盡力帶給大家視覺與聽覺的享受。日前,Kelly首次登上音樂節目CHILL CLUB,她表示:「第一次上CHILL CLUB好開心,感覺一啲都唔陌生,因為樂隊成員都是我以往曾經合作過的,所以有reunion重聚的感覺。」 今次錄影,Kelly唱出新歌《風眼》和《我的親人》,提到今年出了多首新歌,Kelly表示新作陸續有來,而且更表示會跟不同新晉音樂人合作,興奮的她不忘追歌債並笑言:「你哋快啲交歌啦,我時日無多啦!」這個笑話令全場觀眾嘩然,嚇了一跳,大家非常期望再聽到Kelly的現場演繹。 由於Kelly已相隔多年沒有與歌迷近距離接觸,所以她特地揀選了《最佳位置》這首歌,希望與粉絲一起大合唱。現場過百粉絲當然沒有令偶像失望,落力合唱,令氣氛驟昇。Kelly忍不住透露:「好快有機會再睇到我喺台上唱歌,嚟緊9月30日和10月1日我會喺澳門開演唱會,到時見!」今次錄影可謂驚喜連連,首次上CHILL CLUB的Kelly與Joey Tang 和雷有輝特意選了一首大家意想不到的合唱作品,令現場氣氛high爆,令粉絲不停大叫encore。

