【娛樂新聞】2023台北電影節國際新導演競賽，柯震東導演人氣王

2023第25屆台北電影節今（27）晚舉行國際新導演競賽頒獎典禮，評審團主席陳湘琪率領4位各國評審，在激烈評選會議討論後，將最佳影片及60萬元獎金頒給突尼西亞電影《無花果樹下》，評審團特別獎則由葉門作品《腹荷》奪得，而台灣影評人協會推薦獎為日片《呼叫愛美子》、觀眾票選獎由《默殺》高票當選。

台北電影節雙競賽之一的國際新導演競賽頒獎典禮盛大舉行，由台北市副市長林奕華、與台北電影節主席頒發入選證書給12部作品，包括《黑的教育》導演柯震東、《默殺》導演柯汶利、《以父子之名》製片亞莉珊卓拉．克斯蒂娜（Aleksandra KOSTINA）、《姊妹夏日絮語》導演卡蒂雅．岡薩雷斯．蘇尼加（Kattia G. ZÚÑIGA）、《腹荷》導演阿姆魯．賈馬爾（Amr GAMAL）及配樂陳明章、《禁羈綺想》導演安．歐倫（Ann OREN）、《思念是一種塗鴉》導演葛雷姆．弗伊（Graham FOY）與製片戴娃．札尼埃里烏納斯（Daiva ŽALNIERIUNAS）、《虎紋少女》導演余修善（Amanda Nell EU）跟製片傅慧齡（FOO Fei Ling）、《呼叫愛美子》導演森井勇佑都出席典禮，活動也特別邀請人氣男星胡宇威擔任主持人，展現流利英文及主持功力。

今年國新評審團由主席陳湘琪領軍韓國電影監製吳姃琓、香港導演趙良駿、導演樓一安、柏林影展選片統籌馬克．培安森（Mark PERANSON），陳湘琪表示：「這次很高興參加評審工作，發現很多聯合製作的電影，也有很多優秀女性導演和中東的作品，真的是每個獎都想給！」

本屆國新最大獎「最佳影片」由《無花果樹下》奪得，評審團認為這部作品運用大量特寫鏡頭，將角色人生呈現於前，透過每張臉孔讓觀眾看見人性的真實，宛如一場安靜革命。導演艾莉吉‧舍希利（Erige SEHIRI）透過越洋影片發表感言：「很遺憾無法參加，我很意外也很驚喜，這樣在地的作品可以跨越國界得獎，我希望人和自然之間可以一直和平共處。」

「評審團特別獎」頒給葉門電影《腹荷》，電影以平實的方式處理沉重的題材，簡單安靜卻能直擊內心。導演阿姆魯．賈馬爾遠道而來，感性表示：「這對我意義重大，葉門戰火頻傳，仍有很多導演在戰火下努力拍片，謝謝台北電影節，我也要特別感謝配樂陳明章，讓作品更為精彩豐富！」

由影評人楊元鈴、王振愷、陳泊安共同選出「台灣影評人協會推薦獎」則頒給《呼叫愛美子》，他們讚賞導演森井勇佑成熟的節奏掌控，以一位兒童視角展開，過程悠遊在喜劇和悲劇之間，內容漸漸往深著墨，成功經營起角色共感。森井勇佑上台還確認了一下獎項，可愛模樣引發全場笑聲連連，他表示：「真的嚇了一跳，很感謝評審的肯定。」

「觀眾票選獎」由《默殺》奪得，柯汶利開心領獎，表示：「第一部短片《自由人》就來參加台北電影節，現在第一部劇情長片也來到這邊，真的很感謝，謝謝演員跟工作人員。」另一部台灣代表《黑的教育》雖未獲獎，但現場有許多柯震東粉絲力挺，堪稱今晚人氣王。