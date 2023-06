【娛樂新聞】2023台北電影節國際新導演競賽，柯震東導演人氣王

2023第25屆台北電影節今(27)晚舉行國際新導演競賽頒獎典禮,評審團主席陳湘琪率領4位各國評審,在激烈評選會議討論後,將最佳影片及60萬元獎金頒給突尼西亞電影《無花果樹下》,評審團特別獎則由葉門作品《腹荷》奪得,而台灣影評人協會推薦獎為日片《呼叫愛美子》、觀眾票選獎由《默殺》高票當選。 台北電影節雙競賽之一的國際新導演競賽頒獎典禮盛大舉行,由台北市副市長林奕華、與台北電影節主席頒發入選證書給12部作品,包括《黑的教育》導演柯震東、《默殺》導演柯汶利、《以父子之名》製片亞莉珊卓拉.克斯蒂娜(Aleksandra KOSTINA)、《姊妹夏日絮語》導演卡蒂雅.岡薩雷斯.蘇尼加(Kattia G. ZÚÑIGA)、《腹荷》導演阿姆魯.賈馬爾(Amr GAMAL)及配樂陳明章、《禁羈綺想》導演安.歐倫(Ann OREN)、《思念是一種塗鴉》導演葛雷姆.弗伊(Graham FOY)與製片戴娃.札尼埃里烏納斯(Daiva ŽALNIERIUNAS)、《虎紋少女》導演余修善(Amanda Nell EU)跟製片傅慧齡(FOO Fei Ling)、《呼叫愛美子》導演森井勇佑都出席典禮,活動也特別邀請人氣男星胡宇威擔任主持人,展現流利英文及主持功力。 今年國新評審團由主席陳湘琪領軍韓國電影監製吳姃琓、香港導演趙良駿、導演樓一安、柏林影展選片統籌馬克.培安森(Mark PERANSON),陳湘琪表示:「這次很高興參加評審工作,發現很多聯合製作的電影,也有很多優秀女性導演和中東的作品,真的是每個獎都想給!」 本屆國新最大獎「最佳影片」由《無花果樹下》奪得,評審團認為這部作品運用大量特寫鏡頭,將角色人生呈現於前,透過每張臉孔讓觀眾看見人性的真實,宛如一場安靜革命。導演艾莉吉‧舍希利(Erige SEHIRI)透過越洋影片發表感言:「很遺憾無法參加,我很意外也很驚喜,這樣在地的作品可以跨越國界得獎,我希望人和自然之間可以一直和平共處。」 「評審團特別獎」頒給葉門電影《腹荷》,電影以平實的方式處理沉重的題材,簡單安靜卻能直擊內心。導演阿姆魯.賈馬爾遠道而來,感性表示:「這對我意義重大,葉門戰火頻傳,仍有很多導演在戰火下努力拍片,謝謝台北電影節,我也要特別感謝配樂陳明章,讓作品更為精彩豐富!」 由影評人楊元鈴、王振愷、陳泊安共同選出「台灣影評人協會推薦獎」則頒給《呼叫愛美子》,他們讚賞導演森井勇佑成熟的節奏掌控,以一位兒童視角展開,過程悠遊在喜劇和悲劇之間,內容漸漸往深著墨,成功經營起角色共感。森井勇佑上台還確認了一下獎項,可愛模樣引發全場笑聲連連,他表示:「真的嚇了一跳,很感謝評審的肯定。」 「觀眾票選獎」由《默殺》奪得,柯汶利開心領獎,表示:「第一部短片《自由人》就來參加台北電影節,現在第一部劇情長片也來到這邊,真的很感謝,謝謝演員跟工作人員。」另一部台灣代表《黑的教育》雖未獲獎,但現場有許多柯震東粉絲力挺,堪稱今晚人氣王。

(由台北電影節提供)