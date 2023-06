【娛樂新聞】李龍基為中成藥品牌拍廣告 計劃跟36歲女友結婚 滿足爺孫戀

百年香港中成藥品牌近日邀請星級用家李龍基為男士系列產品拍攝廣告,分享保持精壯活力的心得,正計劃今年跟36歲女友Chris結婚的李龍基,不僅受對方感染而年輕化,更因為不煙不酒、生活檢點,且早於廿年前已注重補健,縱然72歲依然「有心有力」,幹勁十足。 外界以「爺孫戀」形容李龍基與女友的關係,李龍基坦言絕不介意:「由始至終覺得愛情係冇年齡區分,最重要佢真心對我,我又真心對佢。」跟年輕自己36載的女友相處,李龍基指潛意識不自覺地迎合對方,因此在處事及說話模式都變得年青。 對於擁有一個年輕貌美的女友,李龍基當然感到自豪,笑言不介意身邊朋友羨慕或妒忌,但李龍基亦坦言女友如此高質,自己難免會有壓力,他鬼馬地說:「話冇壓力就假嘅,所以我都要𥄫實啲,呢個世界除咗我,仲有好多男士都鍾意呢一類型,所以我都𥄫得好實,放心。」李龍基對女友十分寵愛,他透露互相包容便是二人相處之道,談到婚後可有生育計劃?李龍基表示會順其自然。 提到事業與家庭上的平衡,李龍基指現階段心態是努力工作,盡情去玩,在歌唱路上,他仍然有一份熱血追求,更即將7月跟好友葉振棠在伊館開演唱會,他表示:「以前唱歌、拍戲都係為搵食,尤其是唱歌,唱完收到錢就算,而家嘅我會自己出錢製作、寫歌,最近我都作咗幾隻歌,而家搵緊朋友幫手填詞、編曲,甚至錄音,賺唔賺錢唔重要,最緊要滿足自己。」

