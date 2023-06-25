【娛樂新聞】周家怡熱愛動物幫朋友照顧狗狗 與方健儀、鍾雨璇分享保養心得

周家怡、方健儀及鍾雨璇現身荃灣愉景新城 出席香港美容及保健品品牌的產品進駐巡禮。被問及日常保養及護膚 心得，周家怡表示因自己是素食者，而且最近開始吃有生命力的食物，如水果和發酵食物等，每天起床也會自己製作果菜露飲用，這些都健康和皮膚非常有益。她亦表示自己喜歡跑步和瑜伽，而平時戶外活動時，帽子和防曬少不了，她笑言：「跑步時我仲會帶埋手套，同埋盡量選擇早上或傍晚，因為怕曬黑。」而方健儀則認為由內至外「打好個底」最重要。平時會做運動和使用補充劑，皮膚自然會吸收得更好。而運動方面，健儀表示一年四季也喜愛健身，夏天特別喜愛滑水，但可惜夏天剛開始便意外弄傷嘴部，希望痊癒後盡快重新開始；而鍾雨璇亦有使用保健品的習慣，並笑言自己不太喜歡夏季戶外活動，因為皮膚白容易出雀斑，但平時有在家做拉筋及瘦腿的運動。

被問及最近的工作安排，方健儀透露近日與該品牌合作，以健康大使身份拍攝保健品電視廣告，並將於7月上旬推出。她並認為最近市況已漸漸好轉，工作檔期已排至年尾，感到很慶幸。而鍾雨璇熱愛小動物，她笑言：「我自己都有養貓，名叫 “白雪雪” ，我覺得佢唔單只係寵物，亦都同小朋友一樣需要照顧同關懷，就好似屋企人一樣。而因為我亦係今天活動旗下美容及寵物保健品品牌的代言人，所以平時公司贊助好多寵物用品俾佢用，係一隻幸福嘅貓貓。」

周家怡則表示自己除了養魚之外，現在已沒有養寵物，不過有時候朋友出國時會將寵物送到她家暫住：「我覺得同人一樣，送俾狗狗嘅最好禮物係健康，所以多啲同佢地運動，有健康嘅身體最重要。」而三人都表示喜愛逛街，周家怡表示自己「逛多過買」，喜歡看看有什麼新產品，如化妝品、日常小玩意等。方健儀透露她作為家庭主婦喜歡逛超市，亦會特別留意連鎖保健店的產品：「我會留意唔同產品嘅成分，除咗自己會選用之外，亦對於我主持醫療健康節目亦很有幫助。」而鍾雨璇自稱「師奶仔」，喜歡逛日常生活用品店，亦喜歡格價，每逢買到性價比高的產品便會格外滿足。