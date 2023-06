【娛樂新聞】周家怡熱愛動物幫朋友照顧狗狗 與方健儀、鍾雨璇分享保養心得

周家怡、方健儀及鍾雨璇現身荃灣愉景新城 出席香港美容及保健品品牌的產品進駐巡禮。被問及日常保養及護膚 心得,周家怡表示因自己是素食者,而且最近開始吃有生命力的食物,如水果和發酵食物等,每天起床也會自己製作果菜露飲用,這些都健康和皮膚非常有益。她亦表示自己喜歡跑步和瑜伽,而平時戶外活動時,帽子和防曬少不了,她笑言:「跑步時我仲會帶埋手套,同埋盡量選擇早上或傍晚,因為怕曬黑。」而方健儀則認為由內至外「打好個底」最重要。平時會做運動和使用補充劑,皮膚自然會吸收得更好。而運動方面,健儀表示一年四季也喜愛健身,夏天特別喜愛滑水,但可惜夏天剛開始便意外弄傷嘴部,希望痊癒後盡快重新開始;而鍾雨璇亦有使用保健品的習慣,並笑言自己不太喜歡夏季戶外活動,因為皮膚白容易出雀斑,但平時有在家做拉筋及瘦腿的運動。 被問及最近的工作安排,方健儀透露近日與該品牌合作,以健康大使身份拍攝保健品電視廣告,並將於7月上旬推出。她並認為最近市況已漸漸好轉,工作檔期已排至年尾,感到很慶幸。而鍾雨璇熱愛小動物,她笑言:「我自己都有養貓,名叫 “白雪雪” ,我覺得佢唔單只係寵物,亦都同小朋友一樣需要照顧同關懷,就好似屋企人一樣。而因為我亦係今天活動旗下美容及寵物保健品品牌的代言人,所以平時公司贊助好多寵物用品俾佢用,係一隻幸福嘅貓貓。」 周家怡則表示自己除了養魚之外,現在已沒有養寵物,不過有時候朋友出國時會將寵物送到她家暫住:「我覺得同人一樣,送俾狗狗嘅最好禮物係健康,所以多啲同佢地運動,有健康嘅身體最重要。」而三人都表示喜愛逛街,周家怡表示自己「逛多過買」,喜歡看看有什麼新產品,如化妝品、日常小玩意等。方健儀透露她作為家庭主婦喜歡逛超市,亦會特別留意連鎖保健店的產品:「我會留意唔同產品嘅成分,除咗自己會選用之外,亦對於我主持醫療健康節目亦很有幫助。」而鍾雨璇自稱「師奶仔」,喜歡逛日常生活用品店,亦喜歡格價,每逢買到性價比高的產品便會格外滿足。

