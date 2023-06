【娛樂新聞】周湯豪於香港演唱會感動落淚 與粉絲零距離互動任攬掀高潮

由小金鹿娛樂、NOIZ Entertainment及Timeless Treasure合辦,《周湯豪2023 REALIVE 巡迴演唱會 – 香港站》於昨晚假九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行,這是周湯豪(NICKTHEREAL)自出道以來首次在香港舉行個唱,他特別將台北小巨蛋的製作搬到香港,讓觀眾親身感受集合Fashion Show和大型Dance Party的現場演出,而NICKTHEREAL在Encore時走到台下與觀眾作零距離交流,更掀起整晚的高潮。 演唱會甫開場,NICKTHEREAL便與一眾模特兒以全白的時尚裝束登場並唱出〈Good Life〉、〈All These Girl〉及〈SNG〉,全場粉絲已興奮得衝到台前,氣氛迅即被炒熱。接著〈I Go〉、〈Level Up〉、〈I Know I Can〉的連串快歌,也讓粉絲見識到NICKTHEREAL的饒舌功架。隨後曲風一轉,NICKTHEREAL唱出〈Need You〉、〈Healthy Mind〉及〈All Good〉等抒情歌曲,與粉絲親密互動時剖白心聲道:「多謝大家等了13年,我們也用了13年才來到這裡,非常感謝大家今天來到這裡,實在太Crazy了!我們今晚就不回家!這其實是最緊張的一場,因為是第一次在香港開唱,不過昨晚沒睡好,因為(酒店)外面的人都在划龍舟,哈哈。」不過有粉絲送上零食,又有熱情粉絲拋Bra上台,但上面都寫上支持的話語,這都令NICKTHEREAL感受到香港粉絲對自己的愛戴,感動地回應道:「雖然13年後才見面,當中所有的起跌,是你們帶給我很多勇氣走到今天。」接著NICKTHEREAL便唱出〈Thanks For The Love〉,看到台下粉絲們的投入拍和,他都忍不住流下男兒淚。 NICKTHEREAL還特意學了很多廣東話大撩香港粉絲,大讚台下手機燈海:「好靚!」外,還要粉絲教他說〈愛上你算我賤〉的廣東話。在唱過點擊率逾千萬的〈愛上你算我賤〉後,NICKTHEREAL再以勁歌熱舞炸爆舞台,在唱出〈Turn Up〉、〈你是我的菜〉全場跟著瘋狂起舞,氣氛熾熱。到了Encore的時候,NICKTHEREAL特地走到台下跟粉絲零距離接觸,掀起全晚高潮,有女粉絲興奮得攬實他不放,但他都照單全收。最後,在全場大合唱〈帥到分手〉及〈我做的是愛不是夢〉後,演唱會也圓滿結束。 演唱會後,NICKTHEREAL分享感受道:「今(昨)晚所有粉絲都跟我一起跳起來,幾乎整場都跟我一起跳,這是超級難忘的,是我四場演唱會為止,唱得最累,但卻最High也最炸的,非常crazy的一晚,雖然超級累但超級開心。」談及與粉絲作零距離接觸,NICKTHEREAL說:「他們超級熱情,讓我很感動,有一些是在我以前在台灣的時候已飛來看我的粉絲,今(昨)天看到這些熟悉的臉孔,我實在很開心!」粉絲的熱情當然還包括把Bra拋到台上,NICKTHEREAL:說「這算是我每一場演出的文化吧!我的粉絲都會送給我他們的愛,Thanks for the love!」而昨晚有感而發地哭起來,NICKTHEREAL也真情告白,說:「我每一場都告訴自己,不要掉眼淚,但看到一直支持我的粉絲,他們13年來第一次見到我,所以每次到這個環節,我就會很感動,也將我所有的感受表達給香港的粉絲,他們也給我最真實的感受,所以那個時候就有點Emotional。」

