【娛樂新聞】MIRROR用歌曲鼓勵大眾 憑行動打破常規 闖出一片天

久未推出廣東話團歌的MIRROR,於今日推出跳唱作品〈SHEESH〉,MV中他們以玩味舞步,配合新歌內容,以表達對歌曲想表達的態度:面對更多不同的聲音,最重要有自己一套,自信地邁步向前,終有一日會成功。 今次歌名用上擬聲詞「SHEESH」,是有甚麼意思呢?隊長Lokman介紹道:「〈SHEESH〉呢首歌係想講,側邊聽到好多聲音,話你唔掂,點都好,就回應一句『SHEESH』!然後繼續做好自己。邊個人睇少你都好,要對自己有信心,終有一日會成功㗎!會令對方大跌眼鏡。」 其實令人大跌眼鏡的事跡遠古時代就有,今次〈SHEESH〉MV就以歷史事例作故事,Lokman道:「古人唔相信人類可以喺天空中飛翔,經常取笑科學家傻,唔踏實,但而家一天都係飛機,一街都係電腦!」MIRROR 12子中誰飾演這位被人取笑的科學家?看過MV自然知道了。而為了配合今次歌曲風格,今次舞蹈上又作出了新嘗試。副隊長AK道;「今次動作上比較玩味重少少,用一個輕鬆態度應對呢啲事情,就好似好多人俾好多唔同意見你,但最後個決定喺自己度,打返自己節奏。」 說回〈SHEESH〉,很多人都愛評頭品足別人,硬將自己一套擺在別人身上,AK也說:「好似我哋以前出道會俾人哋話:你哋係Dancer唔識唱歌,但俾人哋標籤咗,係咪就等於我哋就係咁樣?會唔會有方法還擊呢?又或者解釋返我哋嘅狀況呢?〈SHEESH〉有好深嘅意義,大家一齊反醒下。」 那麼,外間有這麼多標籤加諸到MIRROR身上,隊長會有甚麼看法?Lokman道:「可能好多人會標籤MIRROR係一個男團,男團應該要點,要學下人哋點點點。〈SHEESH〉就係講緊,唔好理人哋點睇,做好自己先,答案就交俾人哋答啦!總之做好自己、做咗自己想做嘅嘢就已經OK。」 今年已是MIRROR成軍第5個年頭,又是否已經突破了某些標籤與框架?AK表示:「我唔會話我哋而家已經做到,或者達到到我哋想做嘅嘢,我哋由《造星》走出嚟,大家都疑惑我哋12個得唔得:你哋做歌手?下年就冇啦!我哋而家都堅持到第5年,唔係話我哋而家做得好好,但我哋呢幾年,唔多唔少都有進步,喺呢行係要慢慢Fulfill大家嘅需要,滿足觀眾嘅要求。」Lokman則覺得,用行動去證明是最好的方法,他說:「我哋唔會答你做唔做到,我哋MIRROR繼續做返自己,俾信心繼續做,個答案俾觀眾自己答返自己。」但AK溫馨提示了一句:「答案係唔會而家搵得到,不過無論結果係點都好,我哋12個都只不過係鍾意表演嘅小朋友。」

