臺灣走走系列!探索高雄魅力,臺灣南部最迷人的港都等你來!!

壯麗港景、現代化城市、令人著迷的愛河,讓高雄成為全球矚目的旅遊熱點。亞洲新灣區與高雄流行音樂中心,成為城市的驕傲標誌,展現高雄的活力與創意。來到這座令人心動的親水城市,沿著愛河漫步,欣賞浪漫夜景;探索亞洲新灣區的時尚與藝術;感受高雄人的熱情與好客。逛遍巷弄 、 品嚐隱藏版美食。探索魅力十足的文化遺產,體驗融合東西方風情的城市魅力。高雄,讓你的旅程充滿驚喜與回憶!

