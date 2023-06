聖荷西市長宣布新成立執法小組 對付市內塗鴉等問題

【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市長馬漢Matt Mahan宣布成立一個新的執法小組,對付市內塗鴉等問題,讓聖荷西成為一個更安全,更乾淨的城市

聖荷西市長馬漢,在一間被塗鴉的建築物外,宣布一項新的,居民垃圾清理計劃和一個新系統,以幫助消除私人財產上的塗鴉,今年8月到明年1月推行,試行計劃

聖荷西市長馬漢:「在目標區域包括市中心,Santa Clara 街,商業走廊,還有城市其他地方,他們會採取積極行動,開罰單,跟進業主,要他們遵守,確保業主負責,保持我們的建築乾淨和安全。」

聖荷西有一個部門專門在處理,市內礙眼不雅的景觀,包括亂扔垃圾、塗鴉,雜草叢生、非法停車和堆放雜物等,但現在幾乎是靠社區舉報,原因是人手不夠

市長在不久前的預算記者會中提出,許多塗鴉是在空置的商鋪或建築,業主必須要負責,有需要幫忙業主可以打311

業主:「這是個大問題惹人反感,購物者不想進來,因為有人在商店門前,傾倒他們的垃圾,大小便,非常糟,關於塗鴉我建議使用311,非常有用,我與業主分享,不要打電話而是使用應用程序,應用程序非常有效。」

馬漢表示關於塗鴉投訴最多的是,第3,5,6選區,其中包括市中心區,市議會今晚就成立新的執法小組投票表決

