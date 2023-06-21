聖荷西市長宣布新成立執法小組 對付市內塗鴉等問題

June 21, 2023 新聞, 灣區新聞, 視頻中心


【KTSF 萬若全報導】

聖荷西市長馬漢Matt Mahan宣布成立一個新的執法小組，對付市內塗鴉等問題，讓聖荷西成為一個更安全，更乾淨的城市

聖荷西市長馬漢，在一間被塗鴉的建築物外，宣布一項新的，居民垃圾清理計劃和一個新系統，以幫助消除私人財產上的塗鴉，今年8月到明年1月推行，試行計劃

聖荷西市長馬漢：「在目標區域包括市中心，Santa Clara 街,商業走廊，還有城市其他地方，他們會採取積極行動，開罰單,跟進業主，要他們遵守，確保業主負責，保持我們的建築乾淨和安全。」

聖荷西有一個部門專門在處理，市內礙眼不雅的景觀，包括亂扔垃圾、塗鴉，雜草叢生、非法停車和堆放雜物等，但現在幾乎是靠社區舉報，原因是人手不夠

市長在不久前的預算記者會中提出，許多塗鴉是在空置的商鋪或建築，業主必須要負責，有需要幫忙業主可以打311

業主：「這是個大問題惹人反感，購物者不想進來，因為有人在商店門前，傾倒他們的垃圾，大小便,非常糟，關於塗鴉我建議使用311，非常有用，我與業主分享，不要打電話而是使用應用程序，應用程序非常有效。」

馬漢表示關於塗鴉投訴最多的是，第3,5,6選區，其中包括市中心區，市議會今晚就成立新的執法小組投票表決

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