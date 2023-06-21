中國獵狐行動審訊(視頻)

June 21, 2023 video, 新聞, 全國消息


【KTSF 張麗月報導】
中國的“獵狐行動”在美國的第一批案件，有審判結果

法庭將三名被告定罪，三名被告分別是私家偵探Michael McMahon，以及兩名姓名譯音，鄭聰穎和朱勇的中國公民

他們被控跨州跟蹤和串謀犯案，面對各項罪名10年刑期，當中朱勇的罪名最嚴重，被控非法充當中國政府代理人，在美國境內執行跟踪任務，這項罪名的最高刑罰是25年，暫時未知何時判刑

案情指他們奉中國政府命令，跟踪前武漢官員徐進及妻子，意圖脅迫徐進返回中國，就收受賄賂案而受審，過程中徐進的父親也在中國官員押送下，來美國脅迫徐進

鄭聰穎就在徐進家門口貼字條威脅他 ，同案還有八名中國公民被告，當中三人認罪其餘五人在逃

“獵狐行動”，是中國政府用來追踪中國的逃犯，包括中國的貪腐官員，但美國當局認為是中國利用這種手段，進行跨境鎮壓或部署政府行動去騷擾、威嚇以及，令海外的批評者禁聲

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

您喜歡的新聞

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*