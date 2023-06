中國獵狐行動審訊(視頻)

【KTSF 張麗月報導】

中國的“獵狐行動”在美國的第一批案件,有審判結果

法庭將三名被告定罪,三名被告分別是私家偵探Michael McMahon,以及兩名姓名譯音,鄭聰穎和朱勇的中國公民

他們被控跨州跟蹤和串謀犯案,面對各項罪名10年刑期,當中朱勇的罪名最嚴重,被控非法充當中國政府代理人,在美國境內執行跟踪任務,這項罪名的最高刑罰是25年,暫時未知何時判刑

案情指他們奉中國政府命令,跟踪前武漢官員徐進及妻子,意圖脅迫徐進返回中國,就收受賄賂案而受審,過程中徐進的父親也在中國官員押送下,來美國脅迫徐進

鄭聰穎就在徐進家門口貼字條威脅他 ,同案還有八名中國公民被告,當中三人認罪其餘五人在逃

“獵狐行動”,是中國政府用來追踪中國的逃犯,包括中國的貪腐官員,但美國當局認為是中國利用這種手段,進行跨境鎮壓或部署政府行動去騷擾、威嚇以及,令海外的批評者禁聲

