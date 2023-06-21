亨特拜登涉嫌逃稅事件後續(視頻)

【KTSF 張麗月報導】
總統拜登的兒子亨特，涉嫌逃稅及違法持有槍械的案件，經過五年調查後，終於有結果
亨特與達拉華州檢察官達成協議，承認兩項逃稅控罪，而槍械罪就可能撤銷檢控，他因此可能不用入獄，但最後仍需看法官是否接納，消息傳出後立即引來共和黨人的非議
聯邦司法部透露就稅務和商業交易問題，亨特拜登承認在申報兩項聯邦入息稅時，兩項逃稅輕罪 ，至於違法藏有手槍的重罪，亨特就同控方達成一個審前協議，容許他在完成治療和教育課程後，就可以不用監禁，而法庭也可以撤銷起訴和不留案底
亨特涉嫌在使用毒品期間，持有一把手槍十一日，檢控官指亨特明知自己，對一種受管制藥物上癮，以及知道在使用毒品期間，持有使用槍械是違法，他都藏有手槍
而他的逃稅案就涉及他在2017或2018年，有150萬收入沒有繳交聯邦入息稅，兩年拖欠稅款超過十萬元，美聯社引述兩名對本案調查知情的人士指，逃稅罪名原本每項最高刑罰是入獄1年
但基於亨特已經補交欠稅並認罪，司法部將會建議法庭判處他緩刑兩年 ，換言之要他監守行為而不用入獄，這個建議最終由法官決定是否接納
對於亨特認罪，白宮拒絕作出評論，只是說總統拜登支持亨特，繼續重建自己的生活
而前總統特朗普與德州州長德桑提斯，就指亨特得到的待遇，等於拿到一張交通違例罰單
其他國會共和黨人就指相比於特朗普，司法部對亨特顯然網開一面，他們將會繼續全面調查，亨特生活的各個方面可能違法之處，當中包括他的收入，亨特與拜登家族，被指同中國利益有密切關係，就連拜登總統都牽涉其中，因而遭到共和黨政敵，及特朗普支持者的猛烈抨擊
有特朗普支持者最近更將，亨特之前留在特拉華州，一個電腦修理店的一部手提電腦，裡面所有的材料經過整理後，按內容的日期而分類公諸於世 ，而最令人觸目的內容就涉及他吸毒後，亂搞男女關係 ，但最露骨的畫面都經過處理 ，他在是在2015年他兄長出事喪生後，開始對毒品上癮
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