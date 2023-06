亨特拜登涉嫌逃稅事件後續(視頻)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登的兒子亨特,涉嫌逃稅及違法持有槍械的案件,經過五年調查後,終於有結果

亨特與達拉華州檢察官達成協議,承認兩項逃稅控罪,而槍械罪就可能撤銷檢控,他因此可能不用入獄,但最後仍需看法官是否接納,消息傳出後立即引來共和黨人的非議

聯邦司法部透露就稅務和商業交易問題,亨特拜登承認在申報兩項聯邦入息稅時,兩項逃稅輕罪 ,至於違法藏有手槍的重罪,亨特就同控方達成一個審前協議,容許他在完成治療和教育課程後,就可以不用監禁,而法庭也可以撤銷起訴和不留案底

亨特涉嫌在使用毒品期間,持有一把手槍十一日,檢控官指亨特明知自己,對一種受管制藥物上癮,以及知道在使用毒品期間,持有使用槍械是違法,他都藏有手槍

而他的逃稅案就涉及他在2017或2018年,有150萬收入沒有繳交聯邦入息稅,兩年拖欠稅款超過十萬元,美聯社引述兩名對本案調查知情的人士指,逃稅罪名原本每項最高刑罰是入獄1年

但基於亨特已經補交欠稅並認罪,司法部將會建議法庭判處他緩刑兩年 ,換言之要他監守行為而不用入獄,這個建議最終由法官決定是否接納

對於亨特認罪,白宮拒絕作出評論,只是說總統拜登支持亨特,繼續重建自己的生活

而前總統特朗普與德州州長德桑提斯,就指亨特得到的待遇,等於拿到一張交通違例罰單

其他國會共和黨人就指相比於特朗普,司法部對亨特顯然網開一面,他們將會繼續全面調查,亨特生活的各個方面可能違法之處,當中包括他的收入,亨特與拜登家族,被指同中國利益有密切關係,就連拜登總統都牽涉其中,因而遭到共和黨政敵,及特朗普支持者的猛烈抨擊

有特朗普支持者最近更將,亨特之前留在特拉華州,一個電腦修理店的一部手提電腦,裡面所有的材料經過整理後,按內容的日期而分類公諸於世 ,而最令人觸目的內容就涉及他吸毒後,亂搞男女關係 ,但最露骨的畫面都經過處理 ,他在是在2015年他兄長出事喪生後,開始對毒品上癮

