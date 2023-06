Jasper Wu母親接受本台專訪（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

Jasper Wu的母親接受本台訪問,強調罪犯不能輕判,而失去兒子之後,她和丈夫遷離加州希望過新的生活

Jasper的母親接受我們專訪時,希望我們稱呼她An,她表示Alameda縣地檢處,決定撤銷兩個謀殺案疑犯的特殊控罪之後,一直沒有過聯絡她

An質疑如果換作失去兒子的是地檢官Pamela Price,她會怎樣?

An/Jasper Wu母親:「我們全家人的反應都是,如果換成是她的兒子,她會這樣做嗎? 你畢竟是一條生命,生命沒有了,如果是她,換作是每一個人,稍微想一想,如果是她的孩子,她會怎麼做,她會要求這樣嗎?*」

An說今年四月曾當面問Price,會否輕判案中疑犯

An/Jasper Wu母親:「例如說罪犯被判50年或終身監禁,你(Price)有沒有權利少判減刑,她堅決告訴我們,她沒有理由這樣做,她不可以這樣做。」

An擔心兩個被告最終會被輕判

An/Jasper母親:「他殺人了,加上之前其他的罪行可能是雙倍刑罰,他是50年再加其他刑罰,這是我們能接受的,但是25年,我們有點接受不了*」

Price曾發表聲明表示,兩名疑犯很大機會在監獄中渡過餘生,一旦罪成,將會分別面臨265和175年的刑期

義務代表Jasper父母的前Alameda縣檢控官Norbert Chu,形容這些是花巧的數字,並有誤導的成份

Chu表示因為兩名疑犯Ivory Bivins和Trevor Green,犯案時都是26歲以下 ,撤銷「特殊情況」控罪,代表他們即使11項罪名全部罪成,他們服刑25年後可以申請假釋

Norbert Chu/An代表律師:「現任地檢官更關心,重罰對罪犯帶來的影響,多於關心受害者和公眾安全,所以現任地檢官的決定權,反過來傷害大眾,因為法律上真的沒有方法強逼她,重新提出「特殊情況」控罪。」

Chu曾經在Alameda縣地檢處,擔任檢控官30多年,已經退休

Norbert Chu/An代表律師:「在我任職檢控官的36年內,這些問題一直都是毋庸置疑的,因為我們的責任就是保護受害人,保護大眾。」

我們向Alameda縣地檢處作出查詢,但未有得到回覆

失去Jasper之後,An說這一年半她仍然很難過,她和丈夫搬到另一個州,想換一個生活環境

An/Jasper Wu母親:「我覺得灣區現在很不安全,我們有時候回去灣區,路經屋崙那個方向,我都是會有陰影,我害怕。」

An說目前居住的地方比較安靜,感覺安全,她說計劃一定會再生孩子

