Jasper Wu母親接受本台專訪（視頻）



【KTSF 毛皓延報導】

Jasper Wu的母親接受本台訪問，強調罪犯不能輕判，而失去兒子之後，她和丈夫遷離加州希望過新的生活

Jasper的母親接受我們專訪時，希望我們稱呼她An，她表示Alameda縣地檢處，決定撤銷兩個謀殺案疑犯的特殊控罪之後，一直沒有過聯絡她

An質疑如果換作失去兒子的是地檢官Pamela Price，她會怎樣？

An/Jasper Wu母親：「我們全家人的反應都是，如果換成是她的兒子，她會這樣做嗎？ 你畢竟是一條生命，生命沒有了，如果是她,換作是每一個人，稍微想一想，如果是她的孩子，她會怎麼做,她會要求這樣嗎？*」

An說今年四月曾當面問Price，會否輕判案中疑犯

An/Jasper Wu母親：「例如說罪犯被判50年或終身監禁，你（Price）有沒有權利少判減刑，她堅決告訴我們,她沒有理由這樣做，她不可以這樣做。」

An擔心兩個被告最終會被輕判

An/Jasper母親：「他殺人了，加上之前其他的罪行可能是雙倍刑罰，他是50年再加其他刑罰，這是我們能接受的，但是25年,我們有點接受不了*」

Price曾發表聲明表示，兩名疑犯很大機會在監獄中渡過餘生，一旦罪成，將會分別面臨265和175年的刑期

義務代表Jasper父母的前Alameda縣檢控官Norbert Chu，形容這些是花巧的數字，並有誤導的成份

Chu表示因為兩名疑犯Ivory Bivins和Trevor Green，犯案時都是26歲以下 ，撤銷「特殊情況」控罪，代表他們即使11項罪名全部罪成，他們服刑25年後可以申請假釋

Norbert Chu/An代表律師：「現任地檢官更關心，重罰對罪犯帶來的影響，多於關心受害者和公眾安全，所以現任地檢官的決定權，反過來傷害大眾，因為法律上真的沒有方法強逼她，重新提出「特殊情況」控罪。」

Chu曾經在Alameda縣地檢處，擔任檢控官30多年，已經退休

Norbert Chu/An代表律師：「在我任職檢控官的36年內，這些問題一直都是毋庸置疑的，因為我們的責任就是保護受害人，保護大眾。」

我們向Alameda縣地檢處作出查詢，但未有得到回覆

失去Jasper之後，An說這一年半她仍然很難過，她和丈夫搬到另一個州，想換一個生活環境

An/Jasper Wu母親：「我覺得灣區現在很不安全，我們有時候回去灣區，路經屋崙那個方向，我都是會有陰影，我害怕。」

An說目前居住的地方比較安靜，感覺安全，她說計劃一定會再生孩子

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