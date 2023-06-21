Jasper Wu母親接受本台專訪（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】
Jasper Wu的母親接受本台訪問，強調罪犯不能輕判，而失去兒子之後，她和丈夫遷離加州希望過新的生活
Jasper的母親接受我們專訪時，希望我們稱呼她An，她表示Alameda縣地檢處，決定撤銷兩個謀殺案疑犯的特殊控罪之後，一直沒有過聯絡她
An質疑如果換作失去兒子的是地檢官Pamela Price，她會怎樣？
An/Jasper Wu母親：「我們全家人的反應都是，如果換成是她的兒子，她會這樣做嗎？ 你畢竟是一條生命，生命沒有了，如果是她,換作是每一個人，稍微想一想，如果是她的孩子，她會怎麼做,她會要求這樣嗎？*」
An說今年四月曾當面問Price，會否輕判案中疑犯
An/Jasper Wu母親：「例如說罪犯被判50年或終身監禁，你（Price）有沒有權利少判減刑，她堅決告訴我們,她沒有理由這樣做，她不可以這樣做。」
An擔心兩個被告最終會被輕判
An/Jasper母親：「他殺人了，加上之前其他的罪行可能是雙倍刑罰，他是50年再加其他刑罰，這是我們能接受的，但是25年,我們有點接受不了*」
Price曾發表聲明表示，兩名疑犯很大機會在監獄中渡過餘生，一旦罪成，將會分別面臨265和175年的刑期
義務代表Jasper父母的前Alameda縣檢控官Norbert Chu，形容這些是花巧的數字，並有誤導的成份
Chu表示因為兩名疑犯Ivory Bivins和Trevor Green，犯案時都是26歲以下 ，撤銷「特殊情況」控罪，代表他們即使11項罪名全部罪成，他們服刑25年後可以申請假釋
Norbert Chu/An代表律師：「現任地檢官更關心，重罰對罪犯帶來的影響，多於關心受害者和公眾安全，所以現任地檢官的決定權，反過來傷害大眾，因為法律上真的沒有方法強逼她，重新提出「特殊情況」控罪。」
Chu曾經在Alameda縣地檢處，擔任檢控官30多年，已經退休
Norbert Chu/An代表律師：「在我任職檢控官的36年內，這些問題一直都是毋庸置疑的，因為我們的責任就是保護受害人，保護大眾。」
我們向Alameda縣地檢處作出查詢，但未有得到回覆
失去Jasper之後，An說這一年半她仍然很難過，她和丈夫搬到另一個州，想換一個生活環境
An/Jasper Wu母親：「我覺得灣區現在很不安全，我們有時候回去灣區，路經屋崙那個方向，我都是會有陰影，我害怕。」
An說目前居住的地方比較安靜，感覺安全，她說計劃一定會再生孩子
(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment