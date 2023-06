《第34屆金曲獎》即將於7月1日在台北小巨蛋隆重登場,KTSF將在美西時間7/1晚間八點播映。 《第34屆金曲獎》表演節目精彩可期,頒獎嘉賓眾星雲集,主辦單位邀請海內外音樂人,一同參與這場音樂盛會,頒獎嘉賓陣容包括(按筆畫排序):James Fauntleroy、K6劉家凱、YELLOW黃宣、王治平、王若琳Joanna Wang、布拉瑞揚・帕格勒法、艾怡良、血肉果汁機 Flesh Juicer、李心潔、林柏宏、阿爆(阿仍仍) 、陳星翰Starr Chen、陳雷、彭佳慧、黃妃、熊仔、蔡健雅、蕭君恬、蕭青陽及戴佩妮。此外,今年也邀請到馬念先、9M88、阿爆(阿仍仍)、米莎及阿跨面等5位不同領域的優秀音樂人,分別以華語、原住民語、客語及台語,為頒獎典禮上播放的入圍影片配音,「聲」援音樂盛事。 李心潔擁有多首暢銷金曲,而後專注於影視作品,演技制霸電影界。歌迷盼了整整20年,終於盼到李心潔重返歌壇,新專輯受到好評,在7月下旬個人演唱會之前,先到金曲獎頒獎典禮「熱身」,她表示:「這是我第一次參加金曲獎,很高興可以參與這場音樂盛會。回歸歌手身分對於我意義重大,這一次歸來終於完成舉辦個人演唱會的心願,希望自己可以繼續努力的創作好音樂。」這次的入圍名單競爭激烈,其中也不乏好友入圍,至於最後會在台上念出誰的名字,李心潔表示:「每一位音樂人都值得發光發熱!希望未來可以和他們合作音樂!」 來自加州的聲量音創股份有限公司品牌共同創辦人James Fauntleroy,曾拿下4次葛萊美獎,參與包含Bruno Mars、Justin Timberlake、Beyonce等歌手的熱門歌曲,除了將在「金曲國際音樂節」中擔任專題主講人,分享產業議題外,更將現身典禮與唱作俱佳的金曲歌后艾怡良搭檔頒獎,東西方音樂人在金曲獎交會,值得期待。 黃宣去年首度接下金曲星光大道主持棒,廣獲一片好評,今年則是化身頒獎人身分,黃宣形容自己的心情「非常愉悅到想吹口哨」,在揭曉獎項的緊張環節扮演重要角色, 他不改幽默作風笑著說:「最喜歡站在崖口看火燒, 再次感謝金曲的邀請!」黃宣去年和陳明珠兩人默契極佳,讓活動流暢進行,今年則由黃偉晉與明珠搭擋主持金曲星光紅毯。黃宣透露,之前趁著陳明珠和黃偉晉錄金曲入圍節目時,特地「突襲」探班慰問,暖心又謙虛地表示:「看他們還有在呼吸,已經很替他們開心了,我哪有什麼建議可以給啦!只能祝福他們一切順利、表現超群、完美下莊!」

