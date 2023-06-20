【娛樂新聞】《創作者的派對》MV 再揚威海外 陳健安首位香港歌手奪美國泰利獎

繼上月憑《創作者的派對》MV，贏得布拉格音樂錄像頒獎禮 （Prague Music Video Awards 2022/23 Spring Edition），贏得 「Best Asian Music Video」（亞洲最佳MV）後，MV製作團隊再傳來好消息，剛在美國泰利獎（The Telly Awards）勇奪三個獎項。

有美國「電視奧斯卡」之稱的泰利獎，於1979年成立，今年是第44屆，旨在表揚優秀的電視、廣告、新聞及紀錄片等影片製作，全球各地的新聞機構、電視台、影視製作公司每年都會參與這行盛事，今年主辦單位一共收到一萬三千份參賽作品，而安仔的《創作者的派對》MV，一共奪得一銀、兩銅獎項，包括與Marvel及NASA，一同獲得TELEVISION-Craft Visual Effects的銀獎，以及在TELEVISION- General Music Video，以及Online-General Music Video中各奪得銅獎。

「真係受寵若驚，因為今次有一萬三千個作品參賽，但我哋《創作者的派對》MV可以攞到三個獎，一共攞到一個銀獎，兩個銅獎，真係冇諗過可以攞到呢個咁犀利嘅美國獎項，我睇番啲資料，香港嘅MV係第一次攞呢個獎，好戥我哋成個創作團隊『叁沾百各』開心，最開心嘅係，我哋有啲嘅獎項，可以同Marvel、迪士尼、Netflix、NASA，並列攞同一個獎項，真係冇諗過，係一個好大嘅鼓勵同肯定。」安仔說。

過往能夠得到泰利獎的亞洲區歌手並不多，台灣代表有蔡依林、吳青峰，還有來自大馬的黃明志，陳健安是首位得到此殊榮的香港歌手。

「當初做《創作者的派對》呢個MV，我哋真係好鍾意，但唔係好多人去留意呢個MV，所以得到呢個泰利獎係一個好大嘅鼓勵。其實如果大家都有一個好嘅作品，試吓去參加唔同嘅比賽，可能你嘅作品會得到外國人嘅喜歡同肯定，所以都想鼓勵大家去參加唔同嘅比賽，可能會有意外收穫。」

當日陳健安為了這個MV，在開拍前用上三、四個月時間做gym操六嚿腹肌赤膊上陣，辛苦換來一個又一個肯定，陳健安說希望舉行慶功宴，與所有幕後團隊一同分享喜悅。

「已經約緊導演，仲有妝、頭，每一個幕後團隊一齊出嚟食飯，因為個獎嚟緊會喺美國寄來香港，收到嘅時候，希望同每一個人一齊分享呢個喜悅，一齊慶功食餐好。」陳健安說。