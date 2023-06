【娛樂新聞】《創作者的派對》MV 再揚威海外 陳健安首位香港歌手奪美國泰利獎

繼上月憑《創作者的派對》MV,贏得布拉格音樂錄像頒獎禮 (Prague Music Video Awards 2022/23 Spring Edition),贏得 「Best Asian Music Video」(亞洲最佳MV)後,MV製作團隊再傳來好消息,剛在美國泰利獎(The Telly Awards)勇奪三個獎項。 有美國「電視奧斯卡」之稱的泰利獎,於1979年成立,今年是第44屆,旨在表揚優秀的電視、廣告、新聞及紀錄片等影片製作,全球各地的新聞機構、電視台、影視製作公司每年都會參與這行盛事,今年主辦單位一共收到一萬三千份參賽作品,而安仔的《創作者的派對》MV,一共奪得一銀、兩銅獎項,包括與Marvel及NASA,一同獲得TELEVISION-Craft Visual Effects的銀獎,以及在TELEVISION- General Music Video,以及Online-General Music Video中各奪得銅獎。 「真係受寵若驚,因為今次有一萬三千個作品參賽,但我哋《創作者的派對》MV可以攞到三個獎,一共攞到一個銀獎,兩個銅獎,真係冇諗過可以攞到呢個咁犀利嘅美國獎項,我睇番啲資料,香港嘅MV係第一次攞呢個獎,好戥我哋成個創作團隊『叁沾百各』開心,最開心嘅係,我哋有啲嘅獎項,可以同Marvel、迪士尼、Netflix、NASA,並列攞同一個獎項,真係冇諗過,係一個好大嘅鼓勵同肯定。」安仔說。 過往能夠得到泰利獎的亞洲區歌手並不多,台灣代表有蔡依林、吳青峰,還有來自大馬的黃明志,陳健安是首位得到此殊榮的香港歌手。 「當初做《創作者的派對》呢個MV,我哋真係好鍾意,但唔係好多人去留意呢個MV,所以得到呢個泰利獎係一個好大嘅鼓勵。其實如果大家都有一個好嘅作品,試吓去參加唔同嘅比賽,可能你嘅作品會得到外國人嘅喜歡同肯定,所以都想鼓勵大家去參加唔同嘅比賽,可能會有意外收穫。」 當日陳健安為了這個MV,在開拍前用上三、四個月時間做gym操六嚿腹肌赤膊上陣,辛苦換來一個又一個肯定,陳健安說希望舉行慶功宴,與所有幕後團隊一同分享喜悅。 「已經約緊導演,仲有妝、頭,每一個幕後團隊一齊出嚟食飯,因為個獎嚟緊會喺美國寄來香港,收到嘅時候,希望同每一個人一齊分享呢個喜悅,一齊慶功食餐好。」陳健安說。

