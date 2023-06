【KTSF】

舊金山(三藩市)一個華裔男人失蹤,他的家人和警方呼籲市民協助尋人。

舊金山警方證實,失蹤男人是56歲負廣徐Guang Xu Fu。

家人表示負廣徐與89歲的母親一起居住,他星期日早上7點半左右離開Mason街的住所之後就音訊全無。

住宅閉路電視拍攝到當時他穿紅色格子睡褲和棕色T shirt,他身高5呎8吋,體重160磅左右。

家人指出負廣徐只會講廣東話,疫情期間試過兩次失蹤,家人後來透過他身上手機導航資料找到他,而他今次外出沒有帶手機。

如果有人看見他,應致電911通知警方。

