【全國新聞】國務卿布林肯與中國國家主席習近平見面 雙方同意穩定非常惡化的美中關係（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

到訪中國北京的國務卿布林肯,在週一與中國國家主席習近平見面,雙方同意穩定惡化的美中關係,但在關鍵的核心問題上並沒有突破,中方也拒絕恢復兩國的軍事接觸,布林肯透露,中方仍未準備好恢復軍事接觸,而美方認為軍事溝通對避免誤判與衝突,尤其是在台灣問題上非常關鍵,他也強調美國在過去兩年半,採取了連串有計劃的戰略性步驟來加強美國在世界的地位,而目前正緊盯著中國所作出的挑戰 ,此外他也向中方提出多項美方關注的問題。

布林肯與習近平的會面,是去年二十國峰會美中領導人所安排的後續,也為今年稍後拜習會做準備。

雙方同意穩定美中關係,以免發生衝突,但在其他核心問題上並無突破。

而事前美方官員已經透露,不預期布林肯此行會有成果,布林肯也說在有限度的範圍內完成任務,他在會後的記者會上重申,美國不尋求同中國脫鉤

但是會去除風險。

布林肯說:「我們主張去除風險及多元化,這意味著投資在我們自己的能量,安全、有彈力的供應鏈,尋求公平競爭場所為我們工人及公司,對抗有害的貿易做法,保護我們的關鍵科技,不讓它被用於對付我們,我已表明會採取有目標的必要行動,來保護美國的國家安全。」

他也向中方提及,美國關注的一些問題,包括中國錯誤拘留美國公民及禁止出境。

他將繼續密集營救他們回國,此外還有類鴉片芬太尼問題,他說雙方同意尋求建立一個工作組,從源頭截斷芬太尼的化學原料供應。

布林肯承認美中之間有許多議題是美國深刻又強烈反對的,美方知道要管理好美中這種關係有不少挑戰,但美國過去透過外交成功管理好

複雜又有後果的關係,認為美中雙方都有責任處理好兩國的關係。

布林肯說:「找到前進的道路是兩國的責任,我們這樣做既符合我們的利益,也符合世界的利益。」

消息指習近平向布林肯表示,當前國際社會不希望看到兩國衝突對抗,不願在美中之間選邊站隊,期盼美中和平共處。

習近平也表示,中國不會去挑戰和取代美國,但美國也要尊重中國,不要損害中國的正當權益。

任何一方都不能按照自己的意願塑造對方,更不能剝奪對方正當發展權利,他希望美方採取理性務實態度,堅持美中元首在峇里島會晤達成的共識。

雙方雖然表示願意舉行更多的會談,但在貿易、台灣問題、中國及香港人權問題、中國在南海日益囂張的行為,以及俄烏戰爭等問題,就沒有跡象顯示雙方有讓步。

布林肯同王毅與秦剛的會談就涉及台灣,北京視台灣問題為核心中的核心問題,強調台灣問題不容妥協,要求美方堅持一個中國原則,不要干涉中國內政。

布林肯今日就重申美國的一中政策,反對任何一方單方面改變台海現狀。

美國並不承認,台灣屬於中華人民共和國 。

