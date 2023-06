【灣區新聞】總統拜登前來灣區Palo Alto市造勢籌款 同時宣布一個六億元的氣候應變計劃（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登今天下午前來灣區Palo Alto市造勢籌款,他參觀了當地的自然保護區,並宣布一個六億元的氣候應變計劃。

正當幾千萬人受到極端天氣影響之際,總統拜登今天中午過後抵達灣區,加州州長紐森等人在場迎接,也是拜登1月時巡視受風災破壞的Santa Cruz縣的小鎮後重返灣區。

拜登此行聚焦於增加新的聯邦撥款從事氣候研究,以及為他的西岸競選連任造勢活動籌款。

他參觀Palo Alto沿岸的濕地自然保護區時揚言,將會創造職位去處理氣候危機。

拜登說:「清楚顯示氣候變化是對人類生存的真正威脅,人類的生存威脅,我在生命中未試過對此更樂觀,我感到樂觀因為這世代受最好教育

以及最投入和參與。」

全國海洋及大氣管理局正推出近六億元計劃,以幫助沿岸及湖邊社區抵抗極端天氣的威脅,以保護他們受到風災和水浸等影響。

極端天氣是其中一個因素,導致保險費用上升,最近兩大保險公司就停止接受加州人新的投保申請。

之後拜登分別在Los Gatos和Atherton市,出席兩場造勢籌款活動。

