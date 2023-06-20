【灣區新聞】總統拜登前來灣區Palo Alto市造勢籌款 同時宣布一個六億元的氣候應變計劃（視頻）

【KTSF 張麗月報導】
總統拜登今天下午前來灣區Palo Alto市造勢籌款，他參觀了當地的自然保護區，並宣布一個六億元的氣候應變計劃。
正當幾千萬人受到極端天氣影響之際，總統拜登今天中午過後抵達灣區，加州州長紐森等人在場迎接，也是拜登1月時巡視受風災破壞的Santa Cruz縣的小鎮後重返灣區。
拜登此行聚焦於增加新的聯邦撥款從事氣候研究，以及為他的西岸競選連任造勢活動籌款。
他參觀Palo Alto沿岸的濕地自然保護區時揚言，將會創造職位去處理氣候危機。
拜登說：「清楚顯示氣候變化是對人類生存的真正威脅，人類的生存威脅，我在生命中未試過對此更樂觀，我感到樂觀因為這世代受最好教育
以及最投入和參與。」
全國海洋及大氣管理局正推出近六億元計劃，以幫助沿岸及湖邊社區抵抗極端天氣的威脅，以保護他們受到風災和水浸等影響。
極端天氣是其中一個因素，導致保險費用上升，最近兩大保險公司就停止接受加州人新的投保申請。
之後拜登分別在Los Gatos和Atherton市，出席兩場造勢籌款活動。
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