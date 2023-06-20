【灣區新聞】週日兩輛汽車在舊金山漁人碼頭追逐和槍戰 造成兩人中槍、四名路人受傷

June 20, 2023 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 尹晉豪報導】

父親節，兩輛汽車在繁忙的舊金山（三藩市）漁人碼頭和海旁一帶追逐和槍戰，造成兩人中槍，另外四個無辜的路人受傷，其中包括一名十歲女童。

昨日傍晚，舊金山Embarcadero發生槍擊事件，兩名涉案人士中槍受傷，其中一個人有生命危險。

警方拘捕一個人，並扣留另外一個人。

警方表示，第一宗的槍擊事件於傍晚將近7點，在Beach和Stockton街 ，即39 號碼頭對面發生，第二宗槍擊案在Embarcadero夾Howard街發生，兩個地點相隔一英里半。

警方指，案件涉及一輛黑色 SUV 和一輛白色房車。

其中這一架佈滿子彈洞，掛著內華達洲車牌的黑色SUV，在距離Ferry Builidng不遠的Embarcadero夾Howard街發生車禍才終止事件，這輛車成為警方調查的重點。

昨日槍擊案正值父親節和六月節長週末，漁人碼頭一帶有許多人，有人表示聽到多下槍聲，好像燒爆竹的聲音。

也有渡輪碼頭附近，經營中餐館負責人表示，員工和顧客都不知道發生槍擊案。

在昨日深夜的新聞發布會上，舊金山警察局長Bill Scott表示，Embarcadero和Howard街是槍擊事件的第二案發現場。

槍擊案造成四個無辜的途人受傷，有人被槍戰裡的玻璃碎片割傷。

在匪徒的汽車互相追逐和槍戰期間，有兩名推著單車過馬路的女童被其中一輛汽車撞倒，10 歲的女童需要送院，兩人都沒有生命危險。

警方稱槍擊是有針對性的，而並非隨機。

舊金山警察局長Bill Scott：「看來這是一宗單一事件，這些人互相針對，我們不相信是隨機犯案，調查人員正在努力工作，我完全有信心會得出調查結論。」

警方指涉案的白色4門房車仍然下落不明，任何如有相關信息，都可以致電415-575-4444。

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