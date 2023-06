【娛樂新聞】譚玉瑛與黎諾懿合作拍微電影 戲中飾兩姊弟 宏揚健康與親情

黎諾懿、譚玉瑛最近為醫療機構拍攝微電影廣告,譚玉瑛姐姐在微電影中跟黎諾懿飾演姊弟,劇情講述二人原本血濃於水、感情深厚,不過隨着歲月流逝及疫情洗禮,二人關係漸變疏離,其中飾演細佬的黎諾懿更忙於工作,忽略了家姐譚玉瑛,最後才知道原來家姐患病,雖然只短短數分鐘的劇情,但卻意味深長,宣揚親情可貴,令活在忙碌的都巿人得以反思。 過往黎諾懿與譚玉瑛曾合作綜藝節目,演戲方面即使首度搭檔也默契十足,當中一幕姊弟鬧交的鏡頭更是火花四射,一Take過完成。黎諾懿能跟「兒時偶像」譚玉瑛姐姐演對手戲大呼驚喜:「多謝盈健醫療邀請我拍攝,令我可以同譚玉瑛姐姐合作,對方係我前輩兼兒時偶像,所以同佢演戲係好緊張,幸好譚玉瑛姐姐和藹可親又專業,拍攝過程好愉快,鏡頭後佢仲分享好多『煮食經』、人生點滴畀我,仲叫我要好好享受人生。」 憶「小春雞」患病愛莫能助

提到今次拍攝的難忘事,黎諾懿指目睹飾演家姐的譚玉瑛患病,自己在旁愛莫能助的感受,令他勾起兒子「小春雞」黎峰睿早前感染病毒,持續發高燒致肺部發炎的經歷,他憶述當時心痛感覺表示:「寧願自己病,都唔想見到屋企人病,睇住佢哋病,自己又幫唔到手係最痛苦。」 微電影宣揚親情可貴,而黎諾懿為了多陪伴家人,近年也選擇「減產」,他說:「現時主要朝綜藝方面發展,因為時間比較容易控制,做埋綜藝節目監製,因為監製嘅工作可以留喺屋企搞,方便湊仔,加上年紀大啦,唔想捱太多夜,拍劇方面打算貴精不貴多,兩年左右一部。」 籲留意身體及早就醫訊息正面

至於微電影廣告女主角的譚玉瑛坦言作品很有意思,不僅提醒大家要留意自己身體狀況,出現不適須要及早就醫,還喚醒大眾重視親情,譚玉瑛表示:「雖然香港人好忙,但都唔好忽略情感啊!我相信大家都應該重視『情』,同埋身體健康嘅寶貴,我一向都注重健康,所以非常喜歡將呢個訊息宣揚出去。」

