【娛樂新聞】李克勤《飢餓的毛毛蟲》MV 動用幾十萬塊積木砌出彩虹邨

上月李克勤完成七場紅館演唱會並推出新專輯《大人的童話》,大碟以童話故事在成人世界的發展為主軸,繼演唱會主題曲《弦續》後,今日再推出其中的收錄歌曲《飢餓的毛毛蟲》。 新歌由徐繼宗作曲填詞,馮翰銘編曲監製,靈感來自於同名經典兒童繪本,描述了年輕人有時會展現看似不合理的想法和計劃,因此受到質疑。然而,這些努力和進步實際上是為未來的成果鋪路。歌詞中的「重振翅膀曼舞搖曳 穿梭花蕊芬芳香氣」,正是描述了毛毛蟲變成蝴蝶的過程。 MV最特別的地方是全部以積木砌成拍攝場景,提到以積木作拍攝場景,克勤表示由公司撮合,「公司覺得:『其實既然你自己咁鍾意砌積木,隻歌又可以tag in到落去,不如我哋嚟一個cross over啦。』」整個場景分成樹林和城市屋邨兩部份,並特別找來「積木專業認證大師」Andy Hung負責創造,甫踏入拍攝現場令作為積目迷的克勤驚嘆不已,「「呢個『認證大師』唔係個個都做到,全世界得十七、八個㗎啫,Andy就係其中一個。屋邨用咗廿幾萬塊積木、森林用咗十幾廿萬塊砌成,絕對係大製作。」Andy表示製作森林時,團隊每天大約能完成兩棵樹的組裝工作,因此創造一片樹木需要付出相當大的心力;而色彩絢麗屋邨,則以彩虹邨為藍本,紀錄了現實生活場景,呈現出逼真的形態。 訪問期間,當克勤介紹手上的積木毛毛蟲時,頭部突然脫落,克勤緊張得大叫起來,幸好Andy馬上為毛毛蟲「急救」,克勤即表示:「所以現場係需要有呢一個『積木大師』喺度。其實我手上嘅毛毛蟲同Andy手上嘅蝴蝶,佢哋身體好多關節全部都郁得,對於我哋呢啲咁鍾意砌積木嘅普通人嚟講,見到呢個咁龐大嘅陣容,嘩!好興奮。」訪問尾聲,Andy向克勤送上禮物,克勤連聲道謝並笑說:「嘩!呢個係我上一次演唱會opening嗰個造型嚟喎,嘩,真係靚仔過我好多。」

