【娛樂新聞】四位「小生」聯手舉辦演唱會 香港集體回憶代表 合共321歲

李龍基、葉振棠即將再次合體,於7月28、29日一連兩晚於香港舉行《雙生双識演唱會2023》,並邀請了胡楓及Joe Junior擔任嘉賓,四位小生一同出席宣傳活動。 今次演唱會主打香港人集體回憶,李龍基笑言:「今次演唱會最犀利嘅係,我地四個人加埋一共321歲,而且喺香港演藝圈共同努力咗合共220年,相信都有機會打入健力士世界紀錄大全!」而四位演藝圈前輩於不同範疇也極具代表性,包括:香港最多電視劇主題曲的原唱者葉振棠、深入民心電視御用皇帝,並同樣貢獻無數金曲的李龍基;最受香港老中青朋友歡迎的「經典品牌」修哥胡楓;及唱盡港人耳熟能詳英文歌曲的代表人物Joe Junior。 今次能共聚一堂,聯手舉行演唱會,四位也感到十分難得,並非常期待到時一齊唱,同觀眾朋友們一齊玩!被問及演唱會將會為大家送上什麼歌曲,四位賣關子說:「好歌當然會有,四位更會為大家帶來一些合唱歌曲,而跳舞環節就請大家多多期待啦!」四人更技癢並即席為大家獻唱一曲《舊歡如夢》,由李龍基結他伴奏,而年屆91歲的「修哥」胡楓更手持搖鼓打拍子,充滿活力,相當融洽。 被問及今次演唱會會否有驚喜送給大家,李龍基說笑道:「到時我同棠哥、Joe Junior會落力獻唱,而修哥將會喺後面大跳Break Dance,Disco等舞蹈。」而修哥則說:「係阿,跳舞就一定有,不過係俾你激到跳舞!」而談到跳舞,葉振棠就笑言:「相信大家主要想聽我唱歌多過跳舞,所以跳舞都係留番俾叻嘅人啦。」而Joe Junior則表示自己跳舞就無謂獻醜,不過亦希望向「舞王修」胡楓拜師學舞。而今次除了英文歌曲外,亦會獻唱一首屬於自己的中文歌曲。

