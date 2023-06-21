UCSF研究發現加州無家可歸人口 主要是失去住房的加州居民 其中將近一半的年齡超過 50 歲

June 21, 2023 新聞, 灣區新聞, 加州新聞

【KTSF 傅景竑報導】

UCSF加大舊金山分校發表的一份研究發現，加州的無家可歸人口，主要是失去住房的加州居民，其中將近一半的年齡超過 50 歲

無家可歸問題對非洲裔及原住民族群的影響特別嚴重

加州各地包括，灣區的舊金山及聖荷西，還有南加的洛杉磯，都面臨嚴重的無家可歸問題，州內平均每天都有，超過171,000人處於無家狀態，比東岸的紐約州高出一倍之多

這些最新統計的數據，來自加大舊金山分校UCSF的《Benioff無家可歸者和住房倡議》

研究人員稱,這份報告是近30年來，針對加州無家可歸成年人，進行的最大規模調查，調查結果顯示加州的無家可歸現象，是由高房價所驅動的多種因素，而共同造成的

多數參與調查的人士稱，在無家可歸前的半年內，家庭平均月收入是 960 元，但仍低於一睡房住宅，平均月租的 1640 元

報告發現90%的受訪者，在失去住房前已經在加州居住，當中高達75%的人士，仍待在原本居住的縣內，這項發現反駁了許多人稱，露宿者來自它州或地區的說法

而參與報告約3200名無家可歸人士，年齡中位數是47歲，無家可歸問題對非洲裔和原住民的影響最大

報告指出，非洲裔佔加州人口百分之5，但非洲裔佔無家可歸人口26%，原住民佔州內人口百分之3 ，加州無家可歸人口之中，但佔無家可歸人口12%

而導致無家的經濟因素中，22%的受訪者表示，收入受減少或被裁員，有無家可歸者表示，在很短時間內，有些甚至在一天之內，就被迫失去家園露宿街頭

而在無家後，1/3的人士表示曾遭受，攻擊、性暴力等，過半數在無家後，產生心理健康問題，有不少人轉向毒品，當中有人希望戒毒，但沒有所需資源

研究人員表示為極端貧困人口，增加可負擔房屋，是減緩加州的無家可歸問題的開端，因為有9成無家可歸人士，都曾經尋求住房，但無法負擔租金

在擴大住房機會之外，研究人員也建議政府機構，提供心理健康及戒毒資源，同時輔導無家人士，接軌身心健全的生活，研究人員也點出，地方政府必須持續執行，解決無家可歸問題的措施，並付出更大的努力

(Copyright 2023 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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