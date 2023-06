舊金山灣區五月的就業市場 恢復到疫情前的就業水平

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山灣區的就業市場,面臨科技業裁員潮之際,在五月份的表現依然亮眼,已經恢復到疫情前的就業水平

根據加州就業發展部五月份的報告,舊金山灣區內的九個縣,在上個月增加了約10,400個職位,雖然比四月份的增長幅度減少約16%,但與三月份的就業負成長相比,五月份的表現仍是明顯進步

以灣區各個區域來說,東灣就開出4700多個新職位、舊金山及中半島San Mateo,一共約有3,600個新職位、,南灣Santa Clara也增加約1,400個職位

值得注意的一點是,五月份是灣區自COVID-19疫情,在本土爆發的頭兩個月2020年三月及四月以來,首次回歸並超越疫情前的就業水平,灣區所有的縣市,包括三個主要都會區,在五月全數錄得比疫情頭兩個月的失業量,多出20,700個新職位

而近期裁員潮所波及的科技崗位,雖然持續有公司宣布縮編消息,但灣區的科技公司在四月份,仍是增加了1,500個新職位

有南灣的智庫就因此分析,雖然科技業裁員潮吸引了許多目光,但灣區整體經濟來說仍是在增長,科技業四月份的職場數據更是顯示,許多科技公司雖然為因應大環境變化,而重組結構並被迫裁減,特定領域的人員,但同樣的公司也正積極於,投資新的領域,例如人工智能,並在該領域大舉徵才

而加州整體的就業市場,與舊金山灣區相似,五月份的就業增長幅度,稍微低於四月份,但與三月份相比仍是大幅進步

