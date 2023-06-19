舊金山灣區五月的就業市場 恢復到疫情前的就業水平

June 19, 2023 新聞, 灣區新聞, 新聞視頻, 加州新聞, 熱點關注


【KTSF 傅景竑報導】

舊金山灣區的就業市場，面臨科技業裁員潮之際，在五月份的表現依然亮眼，已經恢復到疫情前的就業水平

根據加州就業發展部五月份的報告，舊金山灣區內的九個縣，在上個月增加了約10,400個職位，雖然比四月份的增長幅度減少約16%，但與三月份的就業負成長相比，五月份的表現仍是明顯進步

以灣區各個區域來說，東灣就開出4700多個新職位、舊金山及中半島San Mateo，一共約有3,600個新職位、，南灣Santa Clara也增加約1,400個職位

值得注意的一點是，五月份是灣區自COVID-19疫情，在本土爆發的頭兩個月2020年三月及四月以來，首次回歸並超越疫情前的就業水平，灣區所有的縣市，包括三個主要都會區，在五月全數錄得比疫情頭兩個月的失業量，多出20,700個新職位

而近期裁員潮所波及的科技崗位，雖然持續有公司宣布縮編消息，但灣區的科技公司在四月份，仍是增加了1,500個新職位

有南灣的智庫就因此分析，雖然科技業裁員潮吸引了許多目光，但灣區整體經濟來說仍是在增長，科技業四月份的職場數據更是顯示，許多科技公司雖然為因應大環境變化，而重組結構並被迫裁減，特定領域的人員，但同樣的公司也正積極於，投資新的領域,例如人工智能，並在該領域大舉徵才

而加州整體的就業市場，與舊金山灣區相似，五月份的就業增長幅度，稍微低於四月份，但與三月份相比仍是大幅進步

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